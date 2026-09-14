DIA mantiene un descuento fuerte en septiembre: qué días conviene hacer la compra

Septiembre todavía tiene varias oportunidades para ahorrar en el supermercado y una de ellas se concentra sobre el final de cada semana. DIA mantiene un 20% de descuento para clientes de Banco Nación, pero el beneficio no funciona todos los días ni con cualquier forma de pago.

La promoción se suma a una grilla cada vez más amplia de reintegros mediante MODO, bancos y billeteras. Para aprovecharlos, el punto central es organizar la compra según el calendario.

En INFOZONA se puede consultar el mapa completo de descuentos en supermercados de septiembre, que permite comparar cadenas y entidades antes de elegir dónde comprar.

Qué días funciona el descuento de DIA con Banco Nación

Banco Nación confirmó un 20% de ahorro los viernes y sábados durante septiembre de 2026 en DIA.

La promoción está vigente desde el 4 hasta el 30 de septiembre y requiere pagar exclusivamente mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Eso significa que utilizar la misma tarjeta por fuera de MODO BNA+ puede dejar la operación fuera del beneficio.

Cuánto devuelve Banco Nación

El tope informado es de $20.000 por cliente y por mes.

Con un 20% de reintegro, los consumos elegibles acumulados por $100.000 durante el mes permiten alcanzar matemáticamente ese máximo.

Compras acumuladas 20% de ahorro Reintegro efectivo $40.000 $8.000 $8.000 $60.000 $12.000 $12.000 $80.000 $16.000 $16.000 $100.000 $20.000 $20.000 $130.000 $26.000 teóricos $20.000 por tope

La tabla sirve para visualizar cómo funciona el límite mensual. Una vez consumido el tope, seguir comprando dentro del mismo mes no aumenta el reintegro correspondiente a esta promoción.

Qué tarjetas sirven para acceder

El beneficio está destinado a tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación.

El pago se tiene que hacer desde MODO integrado en BNA+. Por eso, antes de pasar por caja conviene comprobar que la tarjeta esté vinculada correctamente y aparezca disponible como medio de pago.

Banco Nación señala además que deben consultarse los comercios adheridos y las condiciones aplicables antes de realizar la operación.

Por qué viernes y sábado pueden ser días clave

En septiembre varias promociones de supermercados se concentran entre jueves y sábado. Esto hace que una misma persona pueda encontrar alternativas diferentes según el banco que utilice.

El descuento de DIA tiene la ventaja de repetirse dos días consecutivos. Así, quien no puede organizar la compra para el viernes todavía dispone del sábado para intentar utilizar el beneficio.

También puede ser útil para dividir gastos, aunque el tope sigue siendo mensual y no se renueva cada fin de semana.

Qué revisar para no perder la devolución

Confirmar que la compra se realice un viernes o sábado de septiembre.

Usar una tarjeta Visa o Mastercard de crédito del Banco Nación habilitada.

Pagar mediante MODO BNA+.

Comprobar que el comercio participe de la promoción.

Revisar cuánto del tope mensual ya fue utilizado.

Este último punto puede ser importante para quienes vienen aprovechando descuentos desde comienzos de mes. Si una persona ya recibió parte del tope, el reintegro disponible será menor a los $20.000 máximos.

Cómo combinar el calendario de descuentos

La mejor estrategia no siempre consiste en elegir el porcentaje más alto. También hay que mirar el tope, el mínimo de compra, la tarjeta disponible y el supermercado que resulte conveniente por precios y cercanía.

Para quienes tienen productos del Banco Nación, también está disponible una guía día por día de descuentos en supermercados con BNA.

La información oficial de esta promoción está publicada en la sección de descuentos y promociones del Banco Nación.