Banco Nación ofrece 24 cuotas sin interés en electro y tecnología por tiempo limitado

Equipar la vivienda o renovar los dispositivos tecnológicos sin desequilibrar el presupuesto mensual volvió a ser posible gracias a un plan de financiamiento a largo plazo que entra en su recta final.
La posibilidad de fijar el valor de la cuota durante dos años representa un alivio directo para el bolsillo, pero el tiempo para aprovechar la oportunidad se agota.
Fecha límite para acceder a las 24 cuotas sin interés
La promoción especial implementada por el Banco Nación (BNA) estará disponible únicamente hasta este lunes 14 de septiembre.
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El programa abarca categorías clave como heladeras, lavarropas, televisores, notebooks, celulares y pequeños electrodomésticos para el hogar.
La iniciativa permite distribuir el monto total de la compra en 24 cuotas fijas, conservando exactamente el mismo valor desde el primer resumen hasta la cancelación del pago.
Tarjetas habilitadas y medio de pago requerido
Para acceder a este beneficio es necesario operar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad pública.
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Un requisito fundamental para validar la financiación en dos años es canalizar la transacción de manera digital mediante MODO BNA+.
La medida busca potenciar el uso de la billetera virtual del banco en locales y cadenas comerciales distribuidas por todo el país.
Principales cadenas y comercios adheridos
La campaña de financiamiento extendido alcanza a las firmas más importantes del rubro electro y tecnología en la Argentina.
Los usuarios pueden realizar sus compras y verificar el catálogo de productos participantes en las siguientes tiendas:
- Frávega
- Cetrogar
- Megatone
- Naldo
- Hendel
- Coppel
- On City
Envíos sin cargo y promociones complementarias
Además de la financiación a dos años, varios comercios participantes sumaron beneficios extra como envío gratis a domicilio y rebajas exclusivas para compras en páginas web.
De forma paralela, la entidad bancaria mantiene vigentes otras opciones de crédito que incluyen hasta 20 cuotas sin interés en movilidad y tecnología.
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Asimismo, se encuentra disponible la opción de financiamiento mediante Préstamo Nación para artículos seleccionados en comercios adheridos.