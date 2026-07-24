Día de las infancias 2026: qué domingo de agosto se celebra y cómo queda el fin de semana largo

Si tenías dudas sobre qué fin de semana caía el festejo de los más chicos este año, la fecha ya está 100% confirmada: el sector comercial y las autoridades ratificaron la jornada exacta de la celebración.

El festejo no solo define las compras familiares, sino que este año vendrá acompañado por un beneficio clave para el descanso y el turismo.

Confirmación oficial para el domingo 16 de agosto de 2026

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que el Día de las Infancias se celebrará el domingo 16 de agosto de 2026.

De esta manera, la festividad mantiene el esquema de fijarse el tercer domingo del mes, tal como quedó establecido oficialmente a través del Decreto 562/2025.

Un fin de semana largo de 3 días ideal para el turismo

La edición de este año coincide de manera directa con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en que se conmora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Esta coincidencia estratégica generará un fin de semana largo de tres días consecutivos, permitiendo planificar viajes cortos o reuniones familiares con mayor margen.

Por qué se modificó la fecha histórica en el calendario nacional

Durante décadas, la festividad se llevó a cabo el segundo domingo de agosto en todo el país.

Sin embargo, tras el pedido de las cámaras comerciales e industriales respaldado por el Poder Ejecutivo, se decidió postergarla una semana para favorecer el consumo y dar más margen de cobro a los hogares.

Origen comercial e institucional de la celebración en la Argentina

El festejo nació en el país en 1960 por iniciativa de la Cámara del Juguete, luego de una sugerencia de la ONU para promover y proteger los derechos de la niñez.

Asimismo, a partir del año 2020, la Secretaría de Niñez promovió la denominación “Día de las Infancias” con el fin de visibilizar la diversidad social y cultural de las infancias en todo el territorio.