El Gobierno prepara una mega ley para desregular medicamentos, alquileres, libros y finanzas

Si te preguntabas cómo impactarán las nuevas medidas económicas en tu rutina diaria, el Gobierno prepara una transformación profunda: impulsan un amplio proyecto de ley que busca eliminar restricciones en sectores sensibles.

La iniciativa del Ejecutivo abarca desde la compra de remedios y libros hasta el mercado de alquileres y finanzas, cambiando las reglas del juego para consumidores y comercios.

Venta de medicamentos: oferta libre en góndolas y envíos a domicilio

El capítulo farmacéutico impulsado por el ministro Federico Sturzenegger permitirá que los medicamentos de venta libre se exhiban y comercialicen fuera de las farmacias tradicionales.

Además, la normativa habilita formalmente la venta digital de medicamentos bajo receta con entrega a domicilio, buscando generar más competencia para bajar los precios.

Mercado inmobiliario: comisiones 100% libres y nuevos requisitos

En el sector de los alquileres y compraventas, se eliminarán los aranceles mínimos y topes de comisiones, las cuales pasarán a negociarse libremente entre las partes.

Para ejercer como corredor inmobiliario, la ley simplifica los trámites: solo se exigirá ser mayor de edad y contar con título secundario revalidado en el país.

Cambios en libros: fin al precio uniforme de venta al público

El proyecto propone la derogación de la Ley de Precio Uniforme de Venta de Libros, eliminando los precios de referencia fijados por las editoriales.

La medida busca que librerías y plataformas digitales compitan libremente por precio, aunque la Cámara Argentina del Libro advirtió su preocupación por el impacto en las pymes del sector.

Mercado de capitales: impulso a la tecnología blockchain y activos virtuales

La reforma integral contempla la modernización del sistema financiero mediante la incorporación de activos tokenizados y virtuales en la oferta pública.

Asimismo, la iniciativa contempla el reconocimiento legal de títulos digitales y tecnología blockchain, redefiniendo las competencias de supervisión entre el Banco Central y la CNV.

Sin intervención en el Gas Licuado y polémica por el financiamiento del agro

Para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), se prohíbe expresamente cualquier tipo de regulación estatal sobre precios, cantidades o márgenes de rentabilidad.

En tanto, sectores del campo como las cámaras de la carne (IPCVA) manifestaron su alarma ante posibles recortes y defendieron el esquema de pago obligatorio para sostener la promoción internacional del sector.