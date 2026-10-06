Día de la Madre en Argentina: ¿Por qué se festeja en octubre?

Saber con precisión qué día se agasaja a las madres es clave para organizar los festejos y compras familiares. El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre, respetando la tradición nacional de fijar la fecha el tercer domingo del mes.

Confirmación del calendario y el impacto comercial

Aunque no constituye un feriado ni una jornada no laborable, la fecha moviliza al sector comercial, gastronómico y familiar en todo el país.

Al no contar con un día fijo en el almanaque, la celebración varía cada año entre el 15 y el 21 de octubre, garantizando siempre un cierre de fin de semana de reunión.

El origen religioso que diferencia a la Argentina del resto del mundo

A diferencia de otros países que festejan en mayo, la fecha local se remonta a una conmemoración de la Iglesia Católica de 1931.

Aquel año, el papa Pío XI fijó el 11 de octubre la Divina Maternidad de María, referencia que el país adoptó para establecer el festejo el domingo más cercano.

La versión estadounidense de mayo y el rechazo a su comercialización

En gran parte del mundo, como Chile, Brasil o Estados Unidos, la conmemoración se realiza el segundo domingo de mayo por iniciativa de Anna Jarvis en 1914.

Sin embargo, la propia impulsora terminó repudiando la fecha antes de su muerte en 1948, criticando la fuerte explotación comercial en la que derivó el homenaje.

Guía de regalos para mamá agrupada por rango de precios

Para planificar las compras con anticipación, existen distintas alternativas ajustadas a cada presupuesto: