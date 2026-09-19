Créditos para autos del banco nación: cuánto hay que ganar y de cuánto es la cuota para financiar $30 millones

Comprar un auto 0km o renovar el usado ahora requiere un trámite mucho más ágil y accesible para los conductores en Argentina. La nueva línea de financiamiento bancario permite iniciar toda la gestión directamente en la concesionaria, cubriendo hasta el 100% del vehículo a sola firma y presentando únicamente el DNI.

Financiación total, montos máximos y ventaja sin prenda

El esquema “+Autos con BNA” permite financiar desde $1.000.000 hasta un techo de $100.000.000, cubriendo la totalidad del vehículo (sin incluir gastos de patentamiento o administrativos).

El beneficio aplica para unidades 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad, con la clave operativa de que no requiere hipotecar ni prendar la unidad en favor de la entidad.

Opción en pesos a tasa fija: valores y sueldos para financiar $30 millones

Para un préstamo de $30.000.000 a un plazo de 72 meses bajo el sistema de amortización francés, las condiciones varían según la acreditación de haberes:

Clientes que cobren el sueldo en Banco Nación : TNA del 36,00%. Paga una cuota estimada de $1.060.000 y requiere ingresos netos por al menos $3.028.500 al mes.

: TNA del 36,00%. Paga una cuota estimada de y requiere ingresos netos por al menos al mes. Clientes de cartera abierta (sin haberes en BNA): TNA del 46,00%. Paga una cuota mensual estimada de $1.262.000 y exige certificar un salario de $4.206.600.

Opción en UVA a 60 meses: cuotas de arranque e ingresos mínimos

Para quienes buscan una cuota inicial más accesible, la modalidad ajustable por UVA a 5 años ofrece las siguientes opciones para financiar $30.000.000:

Clientes con sueldo en BNA : TNA del 19,00% + UVA. La primera cuota arranca en $780.000 y exige demostrar ingresos familiares o individuales por $2.228.500 .

: TNA del 19,00% + UVA. La primera cuota arranca en y exige demostrar ingresos familiares o individuales por . Clientes sin sueldo en el banco: TNA del 25,00% + UVA. La cuota inicial estimada es de $880.000 con un ingreso mínimo exigido de $2.933.300.

Cobertura salarial para proteger las cuotas ajustables

Esta línea bajo el sistema UVA contempla un mecanismo de resguardo obligatorio mediante el Tope de Cuota CVS (Coeficiente de Variación Salarial), aplicable a partir de los 180 días.

Esta cláusula de protección garantiza que el valor ajustado por inflación no sobrepase la evolución promedio del índice de salarios, evitando saltos bruscos en el presupuesto mensual.