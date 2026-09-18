Arba y banco provincia eliminan las retenciones bancarias en las cuentas de las inmobiliarias

Si trabajás en el sector inmobiliario o gestionás alquileres y compraventas, seguro te enfrentaste al problema de acumular saldos a favor por dinero que no era tuyo. Para dar respuesta a este reclamo histórico, ARBA y Banco Provincia pusieron en marcha un beneficio clave que cambia la administración de fondos de terceros.

Exclusión de retenciones para cuentas especiales

Desde este 18 de septiembre de 2026, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la eliminación de retenciones sobre acreditaciones bancarias para cuentas especiales de inmobiliarias.

La medida abarca exclusivamente a los fondos recibidos por alquileres, compraventas y señas, garantizando que el dinero gestionado en representación de clientes no sufra descuentos fiscales indebidos.

Un producto bancario exclusivo con el Banco Provincia

El esquema fue desarrollado en conjunto con el Banco Provincia mediante la creación de un producto bancario específico.

Este sistema permite separar operativamente el dinero de los clientes de la facturación e ingresos propios de la firma, evitando que los movimientos de terceros afecten la posición tributaria de la empresa.

Requisitos y trámite para acceder al beneficio

La exclusión no se aplica de forma automática sobre cualquier cuenta comercial, sino sobre aquellas registradas para este fin.

Los agentes de recaudación deberán solicitar la autorización formal ante ARBA y cumplir con las condiciones establecidas para validar que la cuenta está destinada únicamente a la administración de recursos ajenos.

Fin a la acumulación de saldos a favor

Con este nuevo marco, la Provincia busca resolver la generación de créditos fiscales de difícil compensación que afectaban la liquidez del sector.

A su vez, las autoridades remarcaron que la iniciativa forma parte de un plan de simplificación tributaria orientada a favorecer la bancarización y transparentar las operaciones del mercado inmobiliario.