Deudas en la mira: la medida del BCRA para cobrar préstamos directamente de billeteras virtuales

Si tenés un préstamo personal o cuotas pendientes con un banco o billetera virtual, tenés que conocer los cambios inmediatos en el cobro de deudas.

El Banco Central (BCRA) ratificó que desde el 31 de agosto entra en vigencia el sistema de Cobros por Transferencia, que permitirá debitar saldos impagos directamente de tus cuentas.

Requisitos obligatorios y topes para el débito automático

Para evitar cobros desmedidos en los bolsillos de los usuarios, la normativa impuso límites estrictos. La medida exige autorización previa y expresa del cliente, quien podrá revocar el permiso cuando lo desee. Además, el monto debitado no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor, las cuotas deberán ser fijas y la entidad tendrá que enviar un aviso con 24 horas de anticipación antes de aplicar el cobro.

Cómo funcionará el cobro entre diferentes entidades

Una de las principales novedades aplica cuando los fondos del crédito fueron depositados en una cuenta de la competencia. El débito únicamente podrá realizarse desde la cuenta de destino inicial donde se acreditó el dinero, garantizando que la entidad no pueda rastrear libremente otros saldos. A su vez, el sistema no podrá tocar dinero colocado en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión ni saldos destinados a Dólar MEP.

Las críticas operativas de bancos y billeteras virtuales

Pese a ser una herramienta para frenar la morosidad récord, el sector financiero mostró reparos sobre su efectividad. Los bancos consideran poco práctico depositar préstamos en entidades competidoras para usar esta función. Por su parte, las fintech advirtieron que la mayoría de sus usuarios no mantienen saldos líquidos, sino que derivan los fondos a cuentas remuneradas que quedan fuera del alcance del débito.

Confirmación de la fecha límite fijada por el Banco Central

A pesar de los reclamos de las cámaras empresarias para suspender la puesta en marcha, la autoridad monetaria mantuvo firme el calendario oficial. La infraestructura técnica deberá estar completamente operativa el 31 de agosto. De este modo, la norma busca ampliar los mecanismos de recuperación de créditos en un contexto de alta tensión financiera para los hogares.