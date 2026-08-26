Nuevo plan para acceder a viviendas: de cuánto será la cuota mensual y a qué propiedades se podrá acceder

Si estás planificando comprar, construir o refaccionar tu vivienda, se confirmó una medida clave que buscará volcar $2 billones al mercado hipotecario.
El Gobierno utilizará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para dar fondeo a largo plazo a los bancos y multiplicar la oferta de préstamos para la primera casa.
Montos máximos, plazos y propiedades alcanzadas
El programa comenzará la próxima semana con una primera licitación de $200.000 millones y financiará hasta el 75% del valor total de los inmuebles:
- Límite por préstamo: se otorgará un máximo de 150.000 UVA por crédito (equivalente a unos u$s204.000).
- Valor de la propiedad: permitirá acceder a inmuebles de entre u$s270.000 y u$s280.000.
- Plazo de pago: las líneas tendrán un plazo mínimo de 15 años.
- Uso del dinero: los fondos podrán aplicarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
Tasas de interés y cuotas mensuales estimadas
Para garantizar previsibilidad, el Ejecutivo fijó un techo para la tasa que las entidades bancarias aplicarán a los tomadores:
- Tasa máxima permitida: el interés no podrá superar el UVA + 7,5%, aunque los bancos competirán por ofrecer porcentajes menores.
- Ejemplo de $80.000 dólares: para un préstamo a 25 años al 7%, la cuota inicial rondará los $865.000 mensuales.
- Crédito tope (150.000 UVA): con plazo de 20 años y tasa del 7,5%, la cuota inicial se ubicará en unos $2,52 millones.
Requisitos de ingresos familiares para clasificar
El acceso al financiamiento dependerá de la capacidad de pago declarada por el grupo familiar, considerando que la cuota no supere el 30% del ingreso:
- Para una vivienda de u$s106.000: se requerirá un ingreso familiar mínimo de $3,46 millones.
- Para una propiedad de u$s133.000: los ingresos solicitados oscilarán entre $5 millones y $5,6 millones.
- Para el monto máximo del crédito: se deberán acreditar ingresos conjuntos entre $7,5 millones y $8,4 millones.
Impacto en el mercado y tiempos del sector
Especialistas del sector señalan que el programa apunta al segmento medio de la población y dinamizará la compraventa:
Nuevos créditos hipotecarios con fondos de ANSES para la primera vivienda y las claves para acceder
- Inmuebles usados: el primer impacto positivo se verá en departamentos de 2 y 3 ambientes ya construidos.
- Efecto en la construcción: la demanda sobre nuevos desarrollos y obras será indirecta y gradual, a medida que se absorba el stock actual.
- Operaciones estimadas: la primera tanda de fondos permitirá concretar cerca de 1.600 nuevas escrituras en todo el país.