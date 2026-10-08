Desde este viernes suben los peajes en las rutas 2, 11 y 74: los nuevos precios

A pocos días del inicio de un nuevo fin de semana largo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un incremento del 8,8% en las tarifas de los peajes de las principales rutas que conducen hacia la Costa Atlántica. La medida comenzará a regir a partir de las 0 horas de este viernes 9 de octubre y afectará a miles de automovilistas que circulan por las rutas provinciales 2, 11 y 74.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 760/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y comprende las estaciones administradas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), empresa responsable de la concesión del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).

Cuánto costarán los peajes desde este viernes

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles particulares comprendidos en la categoría 1 deberán abonar $8.600 en cada una de las estaciones de Samborombón y Maipú, ubicadas sobre la Autovía 2, así como también en La Huella, sobre la Ruta Provincial 11.

En estos tres puestos, quienes utilicen el sistema de pago automático tendrán una tarifa de $8.507,95.

Por su parte, el peaje de General Madariaga, sobre la Ruta 74, pasará a costar $3.600, mientras que en Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, se abonarán $4.000 para los vehículos de la misma categoría.

Viajar a Mar del Plata costará más de $34.000 en peajes de ida y vuelta

Uno de los principales impactos del incremento se observará en los desplazamientos hacia Mar del Plata, especialmente durante el próximo fin de semana largo.

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, el desembolso será todavía mayor, ya que deberán sumar los peajes correspondientes a la Autopista Buenos Aires-La Plata, cuyo costo puede alcanzar los $5.100 adicionales por tramo en horario pico.

Las nuevas tarifas para las diferentes categorías de vehículos

El incremento también alcanzará a camionetas, transportes de pasajeros y vehículos de carga, con valores diferenciados según su categoría.

Categoría Samborombón, Maipú y La Huella Madariaga Mar Chiquita 1 $8.600 $3.600 $4.000 2 y 3 $17.100 $7.200 $7.900 4 $25.600 $10.800 $11.800 5 $34.100 $14.300 $15.700 6 $42.600 $17.900 $19.600

Los importes corresponden al nuevo esquema general informado para cada estación, y las categorías superiores contemplan vehículos de distintas características y configuraciones de ejes.

Por qué aumentan nuevamente los peajes

La modificación tarifaria responde a una solicitud presentada por AUBASA el pasado 20 de agosto y se encuentra contemplada dentro del mecanismo de actualización periódica establecido en el contrato de concesión.

Para determinar los incrementos se utiliza el denominado Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), que combina tres indicadores económicos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La fórmula contempla un 55% de la variación salarial, un 25% de la evolución de los precios mayoristas y un 20% del Índice de Precios al Consumidor.

Este procedimiento comenzó a implementarse en 2024 y establece revisiones trimestrales de las tarifas, en función del comportamiento de dichos indicadores económicos.

El aumento llega justo antes del fin de semana largo

La entrada en vigencia de los nuevos valores coincide con la antesala del fin de semana largo del lunes 12 de octubre, una fecha en la que tradicionalmente se incrementa la circulación vehicular hacia los principales destinos turísticos bonaerenses.

De esta manera, quienes tengan previsto trasladarse hacia Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y otras localidades de la Costa Atlántica deberán contemplar un mayor presupuesto para afrontar los gastos del viaje.

El incremento del 8,8% comenzará a aplicarse este viernes 9 de octubre y permanecerá vigente hasta que se disponga una nueva actualización tarifaria, por lo que también tendrá incidencia en los desplazamientos de los próximos meses y en la planificación de las vacaciones de verano.