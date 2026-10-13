Descuentos en supermercados para jubilados en octubre: cómo ahorrar hasta un 25%

Los jubilados que cobren sus haberes previsionales por ANSES, pueden acceder a rebajas de entre el 10% y el 25% en alimentos, limpieza y perfumería.

El beneficio alcanza a más de 12.000 comercios de todo el país y se activa de forma automática al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación.

Beneficios y topes de reintegro en las principales cadenas

Las cadenas de supermercados mantienen esquemas de descuento diferenciados para el mes de octubre:

Carrefour: Ofrece 10% de descuento general con un tope máximo de $35.000 .

Ofrece con un tope máximo de . Disco, Jumbo y Vea: Brindan 10% general (incluye carnes) y un 20% adicional en limpieza y perfumería , sin límite de reintegro.

Brindan y un , sin límite de reintegro. Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: Disponen de un 10% de rebaja en todos los rubros , sin tope de compra.

Disponen de un , sin tope de compra. Josimar y Toledo: Aplican un 15% de descuento sobre el total de la compra, sin límite.

Aplican un sobre el total de la compra, sin límite. Changomas, Día y comercios adheridos: Ofrecen un 10% de rebaja con topes que van desde $1.000 por operación hasta $15.000 mensuales.

Promociones bancarias con BNA+ y MODO

Los bancos públicos y privados suman reintegros acumulables mediante el uso de billeteras virtuales:

Banco Nación: Otorga un 5% adicional abonando con BNA+ MODO en cadenas adheridas, con un tope mensual de $20.000 .

Otorga un abonando con BNA+ MODO en cadenas adheridas, con un tope mensual de . Banco Galicia: Permite acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde su app, con un tope mensual de $20.000.

Descuentos semanales con Cuenta DNI y Banco Supervielle

Otras entidades financieras ofrecen alternativas específicas para compras en días de la semana:

Banco Provincia: Usuarios de Cuenta DNI obtienen un 5% adicional en cadenas seleccionadas , con un límite semanal de $5.000 por persona .

Usuarios de Cuenta DNI obtienen un , con un límite semanal de . Banco Supervielle: Ofrece los martes un 20% de descuento en supermercados seleccionados, con tope de $25.000 (débito) y $15.000 (código QR).

Cómo se aplican las rebajas y formas de cobro

Para garantizar el reintegro, los beneficiarios deben considerar las modalidades de acreditación de cada comercio: