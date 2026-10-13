Descuentos en supermercados para jubilados en octubre: cómo ahorrar hasta un 25%

Los jubilados que cobren sus haberes previsionales por ANSES, pueden acceder a rebajas de entre el 10% y el 25% en alimentos, limpieza y perfumería.
El beneficio alcanza a más de 12.000 comercios de todo el país y se activa de forma automática al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación.
Mirá también:
Banco Provincia baja las tasas para refinanciar deudas: las cuotas pueden caer hasta un 20%
›
Beneficios y topes de reintegro en las principales cadenas
Las cadenas de supermercados mantienen esquemas de descuento diferenciados para el mes de octubre:
- Carrefour: Ofrece 10% de descuento general con un tope máximo de $35.000.
- Disco, Jumbo y Vea: Brindan 10% general (incluye carnes) y un 20% adicional en limpieza y perfumería, sin límite de reintegro.
- Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: Disponen de un 10% de rebaja en todos los rubros, sin tope de compra.
- Josimar y Toledo: Aplican un 15% de descuento sobre el total de la compra, sin límite.
- Changomas, Día y comercios adheridos: Ofrecen un 10% de rebaja con topes que van desde $1.000 por operación hasta $15.000 mensuales.
Promociones bancarias con BNA+ y MODO
Los bancos públicos y privados suman reintegros acumulables mediante el uso de billeteras virtuales:
- Banco Nación: Otorga un 5% adicional abonando con BNA+ MODO en cadenas adheridas, con un tope mensual de $20.000.
- Banco Galicia: Permite acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde su app, con un tope mensual de $20.000.
Descuentos semanales con Cuenta DNI y Banco Supervielle
Otras entidades financieras ofrecen alternativas específicas para compras en días de la semana:
- Banco Provincia: Usuarios de Cuenta DNI obtienen un 5% adicional en cadenas seleccionadas, con un límite semanal de $5.000 por persona.
- Banco Supervielle: Ofrece los martes un 20% de descuento en supermercados seleccionados, con tope de $25.000 (débito) y $15.000 (código QR).
Cómo se aplican las rebajas y formas de cobro
Para garantizar el reintegro, los beneficiarios deben considerar las modalidades de acreditación de cada comercio:
Mirá también:
Día de la Madre: 30% de descuento y hasta 6 cuotas para comprar regalos antes del domingo
›
- Alineación de pago: La tarjeta de débito debe ser la misma cuenta donde se depositan los haberes de ANSES.
- Plataformas digitales: Promociones de entidades requieren el pago a través de aplicaciones como BNA+, MODO o Cuenta DNI.
- Acreditación del beneficio: Según el establecimiento, el ahorro se realiza de forma directa en la caja o como reintegro posterior en la cuenta.