Cuenta dni suma una nueva función para viajar: cómo pagar el colectivo sin cargar la sube

Cuenta DNI incorporó una nueva función que cambia una de las operaciones más habituales para quienes viajan en transporte público: ya permite pagar viajes con un código QR generado desde el celular.

La herramienta evita tener que realizar una recarga previa de la SUBE para esos viajes, porque el importe se debita directamente del dinero disponible en la cuenta. La nueva modalidad ya funciona en colectivos habilitados y también en la red de subte de CABA.

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Cuenta DNI: cómo pagar un viaje con QR

Banco Provincia informó que la opción aparece dentro de la propia aplicación. El procedimiento es breve:

Abrí Cuenta DNI. Ingresá en “Más opciones”. Seleccioná “Pagar viaje con QR”. Generá el código desde el celular. Acercalo al lector habilitado al subir al transporte. Esperá la confirmación de la operación.

El débito puede reflejarse en los movimientos de la cuenta dentro de las siguientes 72 horas, según explicó oficialmente Banco Provincia.

En qué colectivos y ciudades funciona

El sistema está disponible en las líneas que ya cuentan con terminales compatibles para el pago de transporte. Entre las líneas nacionales mencionadas por el banco aparecen la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre otras.

También existen servicios provinciales y municipales habilitados en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Banco Provincia mencionó expresamente a:

Bahía Blanca.

Mar del Plata.

Tandil.

Olavarría.

Necochea.

La disponibilidad depende de que la unidad tenga el lector correspondiente, por lo que no debe interpretarse como una habilitación automática de todas las líneas de cada ciudad.

La información completa puede consultarse en el anuncio oficial de Banco Provincia.

¿Hay que cargar la SUBE antes de viajar?

No para los viajes pagados mediante esta nueva modalidad. El código QR toma el importe directamente del saldo disponible en la cuenta asociada a Cuenta DNI.

Eso la diferencia de la función tradicional de recarga de SUBE, que también está disponible dentro de la aplicación. Son dos operaciones distintas: una carga saldo en la tarjeta y la otra paga el viaje directamente.

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Cómo dejar el pago de viajes en la pantalla principal

Quienes usan el transporte todos los días pueden acelerar el acceso. Banco Provincia indicó que la aplicación permite personalizar los accesos directos desde el ícono del lápiz y agregar allí la función de pago de viajes.

De esa forma no es necesario entrar cada vez en “Más opciones”. El QR puede generarse con menos pasos al momento de subir al colectivo.

Una función disponible para casi 11 millones de usuarios

Banco Provincia informó que Cuenta DNI tiene cerca de 11 millones de personas usuarias. La incorporación del pago de transporte amplía las operaciones que ya podían realizarse desde la billetera, como transferencias, pagos, recargas, inversiones y compras en comercios.

Para quienes ya utilizan la aplicación, la novedad más importante es que ahora el teléfono también puede reemplazar a la recarga previa de SUBE en las líneas donde el sistema esté habilitado.