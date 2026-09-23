Este miércoles hay 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés: quiénes pueden aprovecharlo

Este miércoles 23 de septiembre vuelve a estar disponible una promoción que puede resultar especialmente atractiva para quienes tengan previsto comprar ropa, calzado o artículos deportivos.

La propuesta combina dos ventajas en una misma operación: un descuento directo y la posibilidad de financiar la compra sin interés. Sin embargo, no cualquier medio de pago activa el beneficio y existe un límite que cambia cuánto se recupera en las operaciones más grandes.

Quiénes pueden aprovechar el 20% y las 9 cuotas

Se trata de una promoción de Banco Provincia para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Todos los miércoles, los comercios de indumentaria y casas de deportes adheridos ofrecen:

20% de ahorro.

Hasta 9 cuotas sin interés.

Tope de reintegro de $20.000 por transacción.

El beneficio está vigente durante septiembre y continuará los miércoles de los próximos meses, por lo que quienes no necesiten comprar ahora tendrán nuevas oportunidades.

Además, quienes utilizan habitualmente la billetera del Banco pueden consultar el calendario completo de descuentos de Cuenta DNI durante septiembre para comparar qué promoción conviene según el rubro.

Cuánto hay que gastar para aprovechar todo el descuento

El dato clave está en el tope de $20.000 por operación.

Como el ahorro es del 20%, una compra de $100.000 permite alcanzar exactamente el reintegro máximo:

Compra: $100.000.

20% de ahorro: $20.000.

Costo final luego del reintegro: $80.000.

Si la compra fuera de $150.000, el 20% matemático sería de $30.000, pero la devolución quedaría limitada a $20.000.

Lo mismo ocurre con operaciones de mayor valor: una vez alcanzado el máximo, el ahorro en pesos deja de crecer.

Cómo funcionan las 9 cuotas sin interés

La financiación se aplica sobre compras realizadas con las tarjetas habilitadas. Banco Provincia informa un costo financiero total nominal anual de 0% para esta promoción.

En el ejemplo oficial de una operación de $180.000, la compra puede dividirse en 9 cuotas de $20.000 y recibe además un reintegro de $20.000 por el descuento.

Esto vuelve especialmente interesante la promoción para compras de indumentaria, calzado deportivo o artículos de mayor valor que normalmente obligarían a elegir entre financiación o descuento.

También se puede pagar desde Cuenta DNI, pero hay una condición

Las tarjetas Visa y Mastercard de Banco Provincia pueden utilizarse físicamente o digitalizadas dentro de Cuenta DNI.

En este último caso hay que seleccionar la tarjeta de crédito como medio de pago. La operación puede realizarse mediante QR o, en determinados casos, con tecnología sin contacto.

Para pagos NFC, Banco Provincia aclara que la modalidad está habilitada únicamente para tarjetas Visa de crédito y dispositivos con sistema operativo Android.

En cambio, la promoción no se aplica automáticamente por pagar desde cualquier billetera virtual o plataforma de pago.

Cuándo aparece el reintegro

El descuento no necesariamente se refleja en el mismo momento de la compra.

Según las condiciones de la promoción, la bonificación puede verse acreditada hasta en el resumen siguiente a aquel en el que ingresa el consumo.

Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes y solamente funciona en los comercios expresamente adheridos.

Ver también: Calculadora de Cuenta DNI: cuánto tenés que gastar y cuánto te devuelven

La fecha que conviene recordar

La promoción funciona los miércoles. Por eso, después de este 23 de septiembre habrá una nueva oportunidad el miércoles 30 y luego continuará durante los meses siguientes.

Antes de hacer una compra grande conviene confirmar que el local participe del beneficio y verificar el medio de pago elegido. Un comercio no adherido o una modalidad distinta de la prevista puede hacer perder tanto el 20% como la financiación en 9 cuotas.