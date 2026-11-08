CyberMonday 2026: las ventas aumentaron pero la facturación real cayó un 20%

Aunque se vendieron más artículos que nunca, la facturación total cayó un 20% en términos reales, revelando que las familias modificaron sus prioridades de gasto.

Cifras clave del evento: más unidades vendidas pero con facturación en baja

La edición 2026 del evento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) arrojó resultados contrapuestos en sus tres jornadas:

Facturación total: alcanzó los $682.185 millones , lo que representa un aumento nominal del 6,7% respecto de 2025.

alcanzó los , lo que representa un aumento nominal del 6,7% respecto de 2025. Impacto inflacionario: con una inflación interanual del 33,4% , el monto nominal significó una caída real del 20% en los ingresos de las marcas.

con una inflación interanual del , el monto nominal significó una en los ingresos de las marcas. Volumen físico: se vendieron más de 14,6 millones de productos , lo que representó un incremento del 20,7% en unidades.

se vendieron , lo que representó un en unidades. Órdenes de compra: se registraron 6,5 millones de operaciones, marcando un retroceso del 7,1% en la cantidad de carritos finalizados.

La caída del ticket promedio: menos electrodomésticos y más consumo diario

El ticket promedio del evento se ubicó en $105.039, registrando un aumento nominal del 14,2% pero una pérdida del 14,4% en términos reales frente al ciclo anterior.

Esta contracción en el gasto unitario se explicó por un marcado cambio en los rubros más demandados:

Categorías ganadoras: las apps de alimentos, los marketplaces y el sector de turismo concentraron el mayor caudal de operaciones.

las concentraron el mayor caudal de operaciones. Derrumbe de bienes durables: la compra de electrodomésticos pesados, como televisores y aires acondicionados , cayó fuertemente respecto a ediciones previas.

la compra de electrodomésticos pesados, como , cayó fuertemente respecto a ediciones previas. Cambio de perfil: las familias volcaron el presupuesto online hacia el abastecimiento de insumos cotidianos de menor valor unitario en lugar de bienes duraderos.

Participación empresarial: menor oferta y 100 marcas menos en el mapa online

Otro factor determinante en la edición 2026 fue la reducción en la grilla de empresas adheridas al sitio oficial del evento.

La convocatoria pasó de casi 900 firmas en 2025 a alrededor de 800 marcas registradas, lo que implicó una merma de 100 empresas menos en la oferta disponible.

A pesar de la contracción en facturación real, para los comercios participantes el evento representó el equivalente a 15 días de facturación habitual concentrados en solo 72 horas.

El contexto del consumo masivo: derrumbe en supermercados y resistencia digital

El resultado del CyberMonday reflejó el escenario general del consumo en el país, donde las ventas presenciales muestran retrocesos sostenidos: