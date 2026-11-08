Cortes y desvíos en la Autopista La Plata-Buenos Aires: qué camiones no podrán circular entre el 6 y el 13 de noviembre

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones de tránsito y desvíos para vehículos de carga pesada con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Fechas y horarios confirmados para las restricciones de tránsito
Las limitaciones en la circulación comenzaron el 6 de noviembre y se extenderán hasta el 13 de noviembre inclusive.
Las restricciones rigen todos los días de la semana y en ambos sentidos de circulación en los principales corredores viales del país.
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La medida busca ordenar el flujo vehicular y garantizar la fluidez en los accesos clave durante los días de mayor concentración de personas.
Tramos afectados en la Autopista La Plata-Buenos Aires y accesos a CABA
En la Autopista La Plata-Buenos Aires (Ruta Nacional N° 1), la restricción abarca el tramo comprendido entre Hudson y la Capital Federal.
El operativo desplegado por las autoridades viales contempla además cortes y limitaciones para el transporte pesado en las siguientes trazas:
- Ruta Nacional N° 5: tramo comprendido entre Chivilcoy y Luján.
- Ruta Nacional N° 7: desde Carmen de Areco hasta Luján, y desde Luján hasta la avenida General Paz.
- Ruta Nacional N° 9: sector entre Campana y la avenida General Paz.
- Ruta Nacional N° 8: desde el peaje Larena (Pilar) hasta el Acceso Norte.
- Autopista Ezeiza-Cañuelas: tramo entre Cañuelas y la avenida General Paz.
Vehículos alcanzados por la prohibición de circular
La prohibición está dirigida de forma exclusiva a vehículos de transporte de carga pesada y sus acoplados.
Los automóviles particulares, transporte de pasajeros y unidades livianas podrán circular con normalidad, aunque se advierte que habrá demoras por los controles de seguridad.
Se recomienda a los conductores planificar los viajes con anticipación y utilizar vías alternativas durante las horas pico del operativo.
Excepciones vigentes: los transportes que sí podrán circular
La resolución publicada en el Boletín Oficial contempla excepciones para servicios esenciales y abastecimiento prioritario:
- Alimentos y producción: camiones con leche cruda y derivados, animales vivos, así como frutas y verduras.
- Combustibles y salud: transporte de combustibles, GNC, GLP, gases medicinales y medicamentos.
- Servicios e higiene: vehículos de recolección de residuos sólidos urbanos, sebo, huesos y cueros.
- Emergencias y prensa: unidades de auxilio mecánico, ambulancias, fuerzas de seguridad, móviles de medios de comunicación y vehículos con orden judicial.