Cyber monday 2026: ya comenzó el evento con descuentos de hasta el 50% y cuotas en 10 rubros

El Cyber Monday 2026 ya comenzó oficialmente y promete transformar las ventas online en todo el país durante los próximos tres días.

Si estás buscando aprovechar las 15.000 MegaOfertas y conseguir rebajas de hasta el 50%, te detallamos los horarios secretos y las claves indispensables para comprar con éxito.

Horarios estratégicos: cuándo se activan las ráfagas con descuentos máximos

La propuesta organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se extenderá desde este lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive.

Aunque las promociones están activas durante todo el día en la web oficial, la organización definió franjas horarias especiales con rebajas profundas:

MegaOfertas Bomba: de 12:00 a 13:00 horas, con oportunidades exclusivas por rubro en cada jornada.

de 12:00 a 13:00 horas, con oportunidades exclusivas por rubro en cada jornada. Noche Bomba: de 20:00 a 22:00 horas, concentrando los precios más bajos del día.

de 20:00 a 22:00 horas, concentrando los precios más bajos del día. Megaboom de cierre: el miércoles 4 de noviembre, entre las 22:00 y las 23:59 horas, se lanzará la ráfaga final de liquidación.

Rubros y empresas participantes: casi 800 marcas con hasta 50% de descuento

En esta edición participan casi 800 empresas de todo el país, destacándose que el 47% son pymes, lo que asegura gran diversidad de marcas y precios.

Las 15.000 MegaOfertas vigentes proyectan descuentos promedios que oscilan entre el 30% y el 50%, distribuidas en 10 categorías clave:

Electro y tecno, viajes, indumentaria y calzado, y supermercado .

. Bebés y niños, salud y belleza, deportes y fitness .

. Muebles, hogar y decoración, bodegas y gastronomía, motos y autos, y servicios.

Contexto de mercado: la presión del e-commerce internacional

El evento comercial de este año se desarrolla en un escenario sumamente competitivo frente a plataformas del exterior como Shein y Temu.

Según estudios del sector, el 18% de los usuarios locales realizó su primera compra internacional durante el primer semestre del año.

Frente a esta tendencia, las firmas argentinas buscan atraer al público local reforzando alternativas de financiamiento en cuotas, envíos gratuitos a todo el país y soporte posventa inmediato.

Crecimiento de las compras online: facturación e indicadores clave

El comercio electrónico en la Argentina llega a este Cyber Monday tras registrar un incremento del 28% en su facturación durante la primera mitad del año, alcanzando los $19.533.815 millones.

Durante ese período inicial se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, marcando un valor promedio por ticket de $107.597.

Con el antecedente del año anterior —donde se vendieron 12,1 millones de unidades por $639.000 millones— las tiendas esperan marcar un nuevo récord de ventas este mes.