Billeteras virtuales al 26%: cuál paga más y por qué vuelven a ganarle al plazo fijo

Las billeteras virtuales volvieron a quedar en el centro de las búsquedas en Argentina por una razón concreta: algunas apps financieras subieron sus rendimientos y, en varios casos, ya superan a los plazos fijos de los bancos más grandes. Para quienes administran pesos desde el celular, la diferencia no está solo en la tasa, sino también en la posibilidad de usar el dinero en cualquier momento.

Las apps que más pagan hoy por tener saldo

El ranking de cuentas remuneradas y fondos money market volvió a cambiar en mayo de 2026. Según las tasas informadas por el mercado, Ualá aparece como una de las opciones más competitivas, con una TNA del 26% para su cuenta remunerada, por encima de varias alternativas tradicionales.

Billetera o app Tipo de rendimiento TNA informada Ualá Cuenta remunerada 26% Cocos FCI renta money market 19,72% Naranja X Cuenta remunerada 18% Personal Pay FCI money market 17,85% Mercado Pago FCI money market 17,70% Prex Argentina FCI money market 17,65% Claro Pay FCI money market 16,73% Lemon Cash FCI money market 16,10%

La diferencia principal es que, en muchas billeteras, el saldo genera intereses de forma diaria. Es decir, el usuario puede cobrar rendimientos sin bloquear la plata por 30 días, algo que sí ocurre con el plazo fijo tradicional.

Cuánto deja una billetera virtual con $100.000

Con una TNA del 26%, una colocación de $100.000 durante 30 días puede dejar alrededor de $2.137, según un cálculo simple proporcional. En una cuenta o fondo con una TNA cercana al 18%, el rendimiento mensual estimado baja a unos $1.479.

Estos valores son orientativos, porque las tasas pueden modificarse sin previo aviso y algunas plataformas aplican condiciones específicas. También puede haber topes de saldo remunerado, diferencias por tipo de cuenta o cambios en la forma de liquidar los intereses.

Por qué vuelven a competir contra el plazo fijo

El plazo fijo bancario sigue siendo una herramienta muy usada por los ahorristas argentinos, pero perdió atractivo frente a ciertas billeteras por la combinación de dos factores: tasas más bajas en varios bancos grandes y menor flexibilidad para retirar el dinero.

En los bancos tradicionales, las tasas para plazos fijos online a 30 días se ubican en niveles variados. Entre las principales entidades, se observan referencias como 19,5% en Banco Provincia, 18,75% en BBVA, 18,25% en Galicia, 18% en Macro, 17,5% en Banco Nación e ICBC, 17% en Banco Ciudad y 15% en Santander.

Esto explica por qué muchos usuarios comparan nuevamente ambas opciones. Si una billetera paga más que un banco grande y además permite usar el dinero al instante, la cuenta remunerada gana atractivo para fondos de corto plazo.

La ventaja que más miran los usuarios

La principal diferencia frente al plazo fijo es la liquidez. En una billetera virtual, el saldo puede quedar generando intereses y, al mismo tiempo, estar disponible para pagar servicios, hacer transferencias, usar QR, comprar con tarjeta o retirar dinero.

Ese punto resulta clave para quienes no quieren inmovilizar sus pesos. En cambio, el plazo fijo ofrece una tasa definida al momento de constituirlo, pero obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital y los intereses.

Qué revisar antes de mover la plata a una app

Aunque la tasa sea atractiva, no conviene mirar solo el porcentaje. Antes de elegir una billetera virtual, es importante revisar las condiciones de uso y el tipo de instrumento que genera el rendimiento.

Si la tasa es fija o variable , porque puede cambiar durante el mes.

, porque puede cambiar durante el mes. Si existe un tope de saldo remunerado , especialmente en montos altos.

, especialmente en montos altos. Si el dinero está en una cuenta remunerada o en un fondo común de inversión .

. Cuándo se acreditan los intereses y si rinden fines de semana o feriados.

y si rinden fines de semana o feriados. Qué costos o límites operativos tiene la app para transferencias, pagos o extracciones.

En un contexto de tasas que cambian rápido, la decisión más práctica para el usuario es comparar antes de dejar el dinero quieto. Para gastos cotidianos o fondos de emergencia, las billeteras virtuales ofrecen una ventaja clara por disponibilidad inmediata. Para quienes priorizan previsibilidad y ya saben que no van a usar la plata durante 30 días, el plazo fijo todavía puede ser una alternativa, siempre que la tasa elegida resulte competitiva.