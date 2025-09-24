Cuenta DNI y los descuentos que volvieron en septiembre 2025

En un contexto donde las familias buscan cada vez más opciones para ahorrar en sus compras diarias, las billeteras virtuales se transformaron en un recurso esencial. Estas aplicaciones no solo simplifican pagos, sino que también permiten acceder a promociones exclusivas en múltiples rubros, lo que las vuelve una herramienta muy valorada en la vida cotidiana.

El regreso del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías

Durante septiembre 2025, Cuenta DNI del Banco Provincia reactivó una de las promociones más esperadas: 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El beneficio se aplicó en dos jornadas, el 6 y el 20 de septiembre, y contó con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por día, alcanzable con consumos de hasta $17.000.

La promoción fue válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta mediante las funciones:

Pagar QR

Clave DNI

Link de pago en terminales POSNET o PayWay

Es importante remarcar que no se aplicó a operaciones por transferencia, envío de dinero ni a pagos con QR de otras billeteras digitales.

Quienes aprovecharon el beneficio verán reflejado el reintegro en la app dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Aunque todavía no está confirmada su continuidad en octubre, se espera que el descuento vuelva en nuevos sábados de ahorro.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre

Además de la promoción en carnes y pescados, la billetera digital ofreció otros descuentos que alcanzaron a millones de usuarios. Entre ellos se destacaron:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por jornada (equivalente a $20.000 en consumos).

: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por jornada (equivalente a $20.000 en consumos). Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un reintegro de hasta $6.000 por semana por persona (equivale a $15.000 en compras).

: 40% de descuento todos los días, con un reintegro de hasta $6.000 por semana por persona (equivale a $15.000 en compras). Universidades : 40% de descuento diario en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas: 40% de descuento todos los días en compra y recarga, con un límite de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

De esta manera, Cuenta DNI sigue consolidándose como una de las billeteras digitales más utilizadas de la Provincia de Buenos Aires, con beneficios que impactan de manera directa en el bolsillo de sus usuarios.