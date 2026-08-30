Cuenta dni suma un beneficio que puede devolver hasta $32. 000 en septiembre: qué comprar y qué sábados usarlo

Cuenta DNI estrena en septiembre un descuento que apunta a un gasto cada vez más habitual en los hogares: alimentos, productos y servicios vinculados con las mascotas. Banco Provincia incorporó por primera vez en la grilla del mes una promoción específica en veterinarias y pet shops.

La mecánica tiene una particularidad que la vuelve más interesante de lo que parece a primera vista. El beneficio es semanal y septiembre de 2026 tiene cuatro sábados, por lo que una persona que utilice el tope en cada jornada puede acumular hasta $32.000 de reintegro durante el mes.

Cómo funciona el nuevo descuento de Cuenta DNI

La promoción ofrece 30% de ahorro todos los sábados en veterinarias y pet shops adheridos. El tope es de $8.000 por semana y por persona.

Para obtener el reintegro máximo semanal hay que realizar consumos por aproximadamente $26.667. Banco Provincia comunica el punto de referencia en torno a $26.650.

Compra Reintegro aproximado $10.000 $3.000 $20.000 $6.000 $26.667 $8.000 $40.000 $8.000 por el tope semanal

La clave está en que el límite se renueva cada semana. Por eso, concentrar una compra grande en un solo sábado puede ser menos conveniente que distribuirla entre distintas semanas.

Los cuatro sábados para aprovecharlo en septiembre

El calendario deja cuatro oportunidades:

Sábado 5 de septiembre .

. Sábado 12 de septiembre .

. Sábado 19 de septiembre .

. Sábado 26 de septiembre.

Si una persona alcanza el tope de $8.000 en cada uno de esos sábados, recuperará $32.000. En una pareja donde ambos tengan Cuenta DNI y realicen compras separadas que cumplan las condiciones, el ahorro potencial familiar podría ser mayor, ya que el límite es por persona.

Qué conviene comprar con la promoción

El beneficio puede resultar especialmente útil para gastos que suelen concentrarse en una sola visita: bolsas grandes de alimento, accesorios, productos de higiene o compras en veterinarias adheridas.

Pero hay un detalle fundamental: no alcanza con que el negocio sea una veterinaria o un pet shop. El comercio debe figurar entre los adheridos a la promoción y el pago debe realizarse mediante una modalidad habilitada por Cuenta DNI.

Cómo llegar a los $32.000 sin gastar de más

Para usar el beneficio completo durante el mes no hace falta realizar una compra enorme. El consumo de referencia para agotar cada tope es de unos $26.667 semanales.

Eso significa que, distribuido en los cuatro sábados, un gasto total cercano a $106.668 permitiría obtener aproximadamente $32.000 de devolución. A partir de ese nivel, seguir comprando dentro de la misma semana ya no aumenta el reintegro de esta promoción.

Una estrategia simple es separar compras que no sean urgentes. Por ejemplo, adquirir alimento un sábado y otros productos o realizar una compra adicional la semana siguiente. Así se aprovecha nuevamente el límite semanal.

Septiembre trae otros descuentos que se pueden combinar en la agenda

La promoción para mascotas no reemplaza a los beneficios habituales. Durante septiembre continúan descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, garrafas, farmacias y otros rubros.

Además, habrá una acción especial por el Día del Maestro en gastronomía. Para organizar todo el mes, se puede consultar la guía con los descuentos, días y topes de Cuenta DNI en septiembre.

La novedad de veterinarias y pet shops se destaca justamente porque agrega un rubro que hasta ahora no formaba parte de la rutina semanal de beneficios. Y, al tener un tope que se reinicia cada sábado, puede transformarse en uno de los reintegros más aprovechables del mes para quienes tienen mascotas.