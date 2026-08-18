Cuenta dni suma 30% de ahorro en mostaza: cómo acceder y cuál es el tope

Cuenta DNI incorporó un nuevo beneficio para quienes compren en Mostaza. La promoción permite acceder a un ahorro de hasta 30% todos los jueves y viernes, con un tope de reintegro que puede llegar a $15.000 por semana y por persona.

El descuento forma parte de los beneficios de la billetera digital de Banco Provincia y aplica en compras presenciales realizadas en locales adheridos de la cadena. La novedad apunta a los usuarios que utilizan la aplicación para consumos cotidianos y buscan aprovechar reintegros semanales.

El beneficio tiene dos modalidades: una para quienes pagan con dinero en cuenta desde Cuenta DNI y otra para quienes utilizan NFC con tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas a la app.

Cuenta DNI: cuánto se puede ahorrar en Mostaza

La promoción de Cuenta DNI en Mostaza ofrece hasta 30% de ahorro para compras realizadas los jueves y viernes.

El mayor beneficio corresponde a quienes pagan mediante NFC, es decir, con tecnología sin contacto desde la aplicación. En ese caso, el reintegro es del 30%, con un tope de devolución de $15.000 por semana y por persona.

En cambio, quienes no tengan NFC o no puedan utilizar esa modalidad también pueden acceder a un descuento pagando con dinero en cuenta desde Cuenta DNI. En ese caso, el beneficio es del 25%, con un tope semanal de $8.000 por persona.

Cuáles son los topes de reintegro

El esquema de ahorro queda dividido de la siguiente manera:

30% de ahorro: pagando con NFC desde Cuenta DNI, con tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas a la app.

pagando con NFC desde Cuenta DNI, con tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas a la app. Tope del 30%: hasta $15.000 por semana y por persona .

hasta . 25% de ahorro: pagando con dinero en cuenta desde Cuenta DNI.

pagando con dinero en cuenta desde Cuenta DNI. Tope del 25%: hasta $8.000 por semana y por persona.

Ambos topes son semanales y por persona. Esto significa que se calculan sobre el total de compras alcanzadas por la promoción durante los días habilitados.

Cuánto hay que gastar para aprovechar el beneficio completo

Para alcanzar el reintegro máximo con la modalidad de 30%, el consumo semanal debería ser de aproximadamente $50.000, ya que el 30% de ese monto equivale a $15.000.

En el caso del beneficio del 25% pagando con dinero en cuenta, para llegar al tope de $8.000 el consumo debería rondar los $32.000.

De todos modos, no es necesario llegar al tope para obtener el descuento. Si el consumo es menor, el reintegro se calcula de manera proporcional según el porcentaje correspondiente a la modalidad de pago utilizada.

Qué días se puede usar el descuento en Mostaza

El beneficio está disponible todos los jueves y viernes. Según las condiciones informadas, la promoción se encuentra vigente entre el 13 de agosto y el 11 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive.

Por eso, los usuarios de Cuenta DNI pueden organizar sus consumos en Mostaza durante esos días para aprovechar el reintegro semanal.

Cómo pagar con NFC y obtener el 30% de ahorro

Para acceder al mayor descuento, el pago debe realizarse con NFC desde Cuenta DNI, utilizando una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a la aplicación.

Esta modalidad permite pagar acercando el celular al lector del comercio, sin necesidad de usar efectivo ni tarjeta física. El beneficio está disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android.

Para utilizarlo, el usuario debe tener activada la función NFC en el teléfono y contar con una tarjeta Visa habilitada dentro de la app.

Qué pasa si no tengo NFC

Quienes no tengan NFC también pueden aprovechar la promoción, aunque con un porcentaje menor.

En ese caso, el descuento es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, pagando con dinero en cuenta desde Cuenta DNI en los locales de Mostaza adheridos.

Esta alternativa resulta útil para usuarios que tienen la billetera digital activa, pero no cuentan con un celular Android compatible con pagos sin contacto.

El descuento es solo para compras presenciales

La promoción aplica para compras realizadas de manera presencial en locales adheridos de Mostaza. Por ese motivo, antes de realizar la compra conviene verificar que la sucursal participe del beneficio.

Banco Provincia permite consultar los comercios adheridos desde la web y desde los canales oficiales de Cuenta DNI.

Resumen del beneficio de Cuenta DNI en Mostaza

Comercio: Mostaza.

Mostaza. Días: jueves y viernes.

jueves y viernes. Beneficio máximo: 30% de ahorro.

30% de ahorro. Tope con NFC: $15.000 por semana y por persona.

$15.000 por semana y por persona. Beneficio sin NFC: 25% de ahorro.

25% de ahorro. Tope sin NFC: $8.000 por semana y por persona.

$8.000 por semana y por persona. Modalidad: compras presenciales en locales adheridos.

compras presenciales en locales adheridos. NFC: disponible para Android con tarjetas Visa Débito o Crédito vinculadas a Cuenta DNI.

De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia suma una nueva alternativa de ahorro para consumos gastronómicos. Quienes utilicen Cuenta DNI en Mostaza los jueves y viernes podrán acceder a reintegros semanales, con un beneficio mayor si pagan mediante NFC.