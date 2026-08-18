Guía de ahorro con cuenta dni: todos los topes y días de beneficio para la tercera semana de agosto

Si usás la billetera digital Cuenta DNI, podés aprovechar importantes devoluciones de dinero para aliviar los gastos diarios. Durante la tercera semana de agosto, las promociones alcanzan hasta un 40% de descuento en rubros clave.

Para que no pierdas ningún beneficio ni te pases de los límites, repasamos los días, porcentajes de devolución y montos requeridos para alcanzar los topes.

Comercios de cercanía, ferias y servicios esenciales

Los comercios de cercanía ofrecen 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona. Se alcanza el tope con compras por $30.000.

En ferias y mercados bonaerenses, universidades, eventos y clubes, hay 40% de ahorro todos los días. Tienen un tope semanal de $6.000 (compra máxima de $15.000).

La compra de garrafas tiene un 40% de descuento diario, con un tope mensual unificado de $18.000 por persona que se logra acumulando $45.000.

Gastronomía y salidas para el fin de semana

Durante los sábados y domingos, los locales de gastronomía y locales adheridos de YPF Full cuentan con un 25% de descuento.

El tope de reintegro es de $8.000 por semana por persona para cada rubro. Para obtener la devolución máxima, el consumo debe ser de $32.000 (en YPF Full no aplica a combustibles).

Marcas destacadas, librerías, farmacias y cuotas

Las marcas destacadas brindan 30% de ahorro todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona al alcanzar $50.000 en consumos.

En librerías de texto, rige un 10% de descuento los lunes y martes sin tope. En farmacias y perfumerías, el 10% de ahorro aplica miércoles y jueves sin límite de reintegro.

Además, al abonar con tarjetas de crédito vinculadas en la app, podés acceder a 3 cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos.

Cómo ahorrar más pagando con saldo o NFC

Si pagás en comercios adheridos con dinero en cuenta, accedés a un 25% de reintegro con tope semanal de $8.000 (para compras de $40.000).

Si pagás mediante tecnología NFC con tarjetas Visa vinculadas, la devolución sube al 30% de ahorro. En este caso, el tope semanal es de $15.000 por persona y se alcanza con consumos de $60.000 (exclusivo para Android en pagos presenciales).