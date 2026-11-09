Cuenta DNI hoy lunes: el descuento en Día cambia según cómo pagues

Este lunes 9 de noviembre, quienes utilizan Cuenta DNI para comprar en supermercados Día tienen dos alternativas de descuento. Aunque ambas están vinculadas a Banco Provincia, no funcionan de la misma manera: una utiliza dinero en cuenta y la otra requiere una tarjeta Visa de crédito vinculada para pagar sin contacto.

La diferencia importa especialmente para quienes hacen una compra grande o buscan evitar un tope de reintegro. Antes de pasar por caja conviene revisar qué modalidad admite el local y qué medio de pago está configurado en el celular.

Cuánto se puede ahorrar este lunes en Día

Según las promociones difundidas para noviembre, los lunes hay un 10% de descuento pagando con Cuenta DNI en la cadena Día, sin tope de reintegro. Para esta alternativa se utiliza dinero disponible en la cuenta.

También se informa un 20% de descuento pagando con una tarjeta de crédito Visa vinculada a Cuenta DNI mediante NFC, igualmente sin tope de reintegro. Esta segunda opción no equivale a escanear un código QR con saldo: exige contar con una tarjeta Visa habilitada y un teléfono compatible con pagos sin contacto.

Qué significa la diferencia en una compra

En una compra de $40.000, un descuento del 10% equivale a $4.000, mientras que uno del 20% representa $8.000, siempre que la operación cumpla las condiciones de la promoción correspondiente. Son ejemplos de cálculo, no una garantía de acumulación entre beneficios.

La recomendación práctica es no sumar ambos porcentajes como si se aplicaran juntos. Cada promoción tiene su propio medio de pago y condiciones; antes de abonar hay que confirmar la vigencia y la adhesión del comercio.

Otros días para comprar con Cuenta DNI en noviembre

El calendario también incluye descuentos en supermercados del interior bonaerense los martes y miércoles, Carrefour los miércoles y Chango Más los jueves. En estos casos cambian el porcentaje, el mínimo de compra, el tope y la forma de acreditación según cada cadena.

Las condiciones actualizadas y los locales adheridos pueden consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia.