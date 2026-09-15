Cuenta DNI: esta semana devuelve hasta $6.000 por persona en compras de todos los días

Mientras muchas personas siguen pendientes de las promociones puntuales en supermercados o mayoristas, Cuenta DNI mantiene otro beneficio que puede resultar incluso más útil para el día a día. Se trata del descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía, una acción que sigue vigente durante todo septiembre y que permite sumar ahorro en compras habituales.

Lo interesante es que no se concentra en una sola jornada del mes. Por el contrario, se puede usar a lo largo de la semana, en distintos rubros y en compras más pequeñas, algo que la vuelve muy atractiva para familias que reparten sus gastos.

Ver también: la calculadora para saber cuánto te devuelve Cuenta DNI según lo que gastes.

El beneficio semanal es de 20% con tope unificado

Banco Provincia informa que durante septiembre de 2026 se mantiene un 20% de ahorro en comercios de cercanía adheridos, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

Ese límite es unificado, es decir, no se renueva por cada local. El banco aclara que el tope considera el total de compras hechas de lunes a viernes en todos los puestos adheridos a la promoción.

El tope semanal de esta promoción se alcanza con consumos por $30.000.

Cuánto hay que gastar para recuperar el máximo

Como el reintegro es del 20%, el tope de $6.000 se alcanza con consumos por $30.000 semanales. A partir de ese monto, seguir comprando dentro de esta misma promoción ya no aumenta la devolución.

Gasto semanal 20% de ahorro Reintegro efectivo $10.000 $2.000 $2.000 $20.000 $4.000 $4.000 $30.000 $6.000 $6.000 $40.000 $8.000 $6.000

Ese cálculo sirve para decidir si conviene repartir compras durante la semana o concentrarlas según el tope que todavía quede disponible.

En qué rubros aplica y qué queda afuera

La promoción está pensada para venta minorista y Banco Provincia señala que aplica en comercios adheridos de distintos rubros. Al mismo tiempo, el propio banco excluye expresamente garrafas, pet shop, veterinarias y gastronomía.

El beneficio, además, puede acumularse con otras acciones vigentes en algunos rubros o localidades, algo que lo vuelve todavía más interesante para quienes revisan bien dónde comprar.

Cómo debe hacerse el pago

Las condiciones publicadas por Banco Provincia indican que la promoción aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante Pagar QR, Link de Pago, Pago Clave DNI en terminales habilitadas y/o Cuenta DNI Comercios, siempre dentro de locales adheridos.

Como ocurre con otros beneficios, el reintegro no necesariamente aparece en el acto: el banco informa que se verá reflejado dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra.

Por qué es una de las promos más útiles del mes

A diferencia de las promociones muy específicas, este descuento se adapta mejor al gasto cotidiano: almacén, autoservicio, fiambrería, carnicería, verdulería y otros comercios de proximidad donde muchas familias compran varias veces por semana.

Si querés revisar locales adheridos o condiciones completas, Banco Provincia mantiene la información actualizada en su sitio oficial de promociones de Cuenta DNI. La referencia práctica para esta semana es simple: 20% de ahorro, de lunes a viernes, y un techo de reintegro que se agota al llegar a $30.000 en consumos alcanzados.