Nuevos créditos para autos del banco provincia: cómo funciona la línea que financia hasta el 100% del vehículo

Si estás pensando en comprar o cambiar tu vehículo y buscás una opción accesible de financiamiento, la respuesta está en el sistema bancario bonaerense: Banco Provincia lanzó “Préstamo Acá Tu Auto” para financiar unidades nuevas y usadas.

A continuación, te detallamos los montos, las tasas vigentes en UVA y tasa fija, y los pasos para solicitarlo desde tu teléfono.

Montos de financiamiento y cobertura total del vehículo

La nueva herramienta crediticia de la entidad bancaria está diseñada para facilitar la operación directamente en los comercios del rubro.

Cobertura: Financia hasta el 100% del valor total de la operación.

Financia de la operación. Límites de crédito: Los montos van desde $100.000 hasta los 50 millones de pesos, sujetos a la evaluación crediticia de cada solicitante.

Opciones de tasas: línea en UVA vs. modalidad tradicional

El crédito se ofrece bajo dos alternativas financieras adaptadas al perfil de cada comprador:

Opción UVA: Cuenta con la tasa más baja del mercado, la cual arranca en UVA + 6% anual , con plazos de devolución de 12 a 48 meses .

Cuenta con la tasa más baja del mercado, la cual arranca en , con plazos de devolución de . Opción tradicional: Funciona con una tasa fija desde el 55% anual y permite plazos de pago más extensos, que van de 12 a 72 meses.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito de forma 100% digital

El procedimiento elimina la necesidad de presentar carpetas físicas de documentación o realizar trámites presenciales en sucursales.

Selección del vehículo: Se elige el auto nuevo o usado en una concesionaria adherida, donde se recibe la propuesta personalizada.

Se elige el auto nuevo o usado en una concesionaria adherida, donde se recibe la propuesta personalizada. Confirmación digital: Una vez aceptada la oferta, la operación se valida directamente desde Cuenta DNI o la plataforma de Home Banking BIP .

Una vez aceptada la oferta, la operación se valida directamente desde . Modalidad de pago: Las cuotas mensuales se cancelan mediante débito automático en cuenta.

Disponibilidad en concesionarias y red de comercios

La herramienta ya se encuentra operativa para los clientes interesados en adquirir su unidad.

Actualmente, el financiamiento está disponible en más de 70 concesionarias.

En los próximos días se sumarán más agencias, las cuales podrán consultarse a través del buscador oficial de comercios en el sitio web de la entidad.