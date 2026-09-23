Banco provincia ofrece 6 cuotas sin interés en ópticas con tarjetas y cuenta dni

Si necesitás renovar tus cristales o comprar un armazón nuevo y no querés desembolsar todo el dinero junto, el Banco Provincia habilitó una promoción especial para resolver el gasto en cuotas. Durante todo lo que resta del año, podés financiar tu compra en ópticas con facilidades de pago exclusivas.

Financación en 4 y 6 cuotas sin interés en ópticas

La promoción de la entidad bancaria permite financiar la compra de anteojos y lentes en 4 y 6 cuotas sin interés.

El beneficio resulta ideal para amortiguar el costo de insumos de salud visual sin pagar recargos financieros adicionales.

No requiere de una compra mínima ni de trámites previos antes de abonar en la caja del establecimiento adherido.

Medios de pago y uso con Cuenta DNI

Para acceder a las 6 cuotas sin interés, la adquisición debe realizarse con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

También se puede operar de manera directa utilizando la aplicación móvil Cuenta DNI, abonando mediante escaneo de código QR o cobro sin contacto.

Al pagar desde la app, el usuario debe asegurarse de seleccionar la tarjeta de crédito asociada como medio de pago final.

Días de la semana habilitados para el beneficio

El esquema de financiación en cuotas fijas se encuentra activo durante dos jornadas semanales consecutivas.

Los clientes pueden aprovechar el beneficio todos los días jueves y viernes en los comercios del rubro que estén adheridos a la red.

La medida estará disponible semanalmente y mantendrá su vigencia continua hasta el 31 de diciembre de 2026.

Pasos sencillos para acceder al beneficio en caja

Para aplicar el plan en cuotas sin interés no hay que completar formularios ni gestionar autorizaciones previas.

Basta con presentar la tarjeta de crédito del banco al momento de abonar o seleccionar la opción correspondiente en la pantalla de Cuenta DNI.

El comercio procesará el pago automáticamente en el esquema de cuotas elegido para que el costo se divida en los resúmenes mensuales siguientes.