Cuánto dinero recibirá la afa por llegar a la final del mundial 2026: la cifra actualizada

El premio de la AFA por llegar a la final del Mundial 2026 dejó una cifra millonaria, aunque el monto definitivo no es el mismo que circuló durante buena parte del torneo. Una modificación aprobada por la FIFA antes del comienzo de la competencia elevó los pagos y cambió la cuenta final para la Asociación del Fútbol Argentino.

Por terminar como subcampeona, la Selección Argentina generó para la AFA un premio deportivo de 34 millones de dólares. A ese monto se agregan otros 2,5 millones de dólares destinados a la preparación, por lo que el ingreso total vinculado directamente a su participación asciende a 36,5 millones de dólares.

Premio de la AFA por llegar a la final del Mundial 2026: cuánto cobrará

La cifra que corresponde al segundo puesto es de USD 34 millones. Ese dinero no se entrega directamente a los jugadores, sino que la FIFA lo transfiere a la federación participante, en este caso la AFA.

Además, cada una de las 48 asociaciones clasificadas recibió USD 2,5 millones para afrontar gastos previos de entrenamiento, logística y preparación. Por eso, al sumar ambos conceptos, la cuenta para la Argentina queda de la siguiente manera:

Concepto Monto Premio por ser subcampeón USD 34 millones Aporte para preparación USD 2,5 millones Total directo para la AFA USD 36,5 millones

La FIFA también cubre determinados costos de traslado, alojamiento y movilidad interna de las delegaciones. Esos gastos no deben confundirse con el premio en efectivo y, por lo tanto, no están incluidos en los USD 36,5 millones.

Por qué muchos cálculos hablaban de 33 millones de dólares

La confusión tiene una explicación. En diciembre de 2025, el Consejo de la FIFA había fijado inicialmente USD 33 millones para el subcampeón y USD 1,5 millones para preparación. Ese esquema fue difundido por federaciones y medios de todo el mundo.

Sin embargo, el 28 de abril de 2026, el organismo anunció una ampliación de los recursos destinados a las 48 selecciones. Según el comunicado oficial del Consejo de la FIFA, la distribución global aumentó hasta los USD 871 millones, el aporte para preparación pasó de USD 1,5 millones a USD 2,5 millones y el piso por disputar el torneo subió de USD 9 millones a USD 10 millones.

Con esa actualización, todas las escalas deportivas aumentaron un millón de dólares. El campeón pasó de USD 50 millones a USD 51 millones y el subcampeón, de USD 33 millones a USD 34 millones. Por ese motivo, los cálculos que todavía mencionan USD 33 millones toman como referencia el esquema original y no la revisión aplicada antes del Mundial.

Cuánto recibió España y cuál fue la diferencia con Argentina

España, campeona del Mundial 2026, obtuvo un premio deportivo de USD 51 millones. Al agregar los USD 2,5 millones de preparación, su ingreso directo total llegó a USD 53,5 millones.

La diferencia entre ganar y perder la final fue de USD 17 millones. Esa brecha se mantuvo incluso después de la actualización, porque tanto el premio del campeón como el del subcampeón aumentaron en la misma proporción.

España: USD 51 millones por el título y USD 2,5 millones de preparación.

USD 51 millones por el título y USD 2,5 millones de preparación. Argentina: USD 34 millones por el segundo puesto y USD 2,5 millones de preparación.

USD 34 millones por el segundo puesto y USD 2,5 millones de preparación. Diferencia deportiva: USD 17 millones.

Cómo se compara con el premio de Qatar 2022

Cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, la FIFA entregó a la AFA USD 42 millones por el campeonato. También existió un aporte de USD 1,5 millones para preparación, de modo que el total directo de aquella participación fue de USD 43,5 millones.

En 2026, pese a no conseguir el título, la AFA recibirá USD 36,5 millones entre premio y preparación. Es decir, USD 7 millones menos que en Qatar 2022, aunque con una recompensa deportiva superior a la que recibió el subcampeón de la edición anterior, que había sido de USD 30 millones.

El dinero no va íntegramente a los jugadores

El pago de la FIFA tiene como destinataria a la Asociación del Fútbol Argentino. Luego, la distribución de premios entre futbolistas, cuerpo técnico y estructura federativa depende de los acuerdos internos establecidos por la AFA.

Por lo tanto, los USD 36,5 millones no representan el monto que se repartirá en partes iguales entre los convocados. Una parte puede destinarse a primas deportivas y otra queda en la federación para cubrir costos, compromisos y programas propios. Hasta que la AFA informe el detalle de esos acuerdos, no corresponde calcular cuánto recibirá cada jugador.