Decidir dónde pasar las vacaciones de verano puede significar una diferencia de cientos de miles de pesos para una familia. A la hora de elegir entre Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar o el Partido de La Costa, el costo de la propiedad suele ocupar el primer lugar de la lista.

Pero alquilar un departamento es apenas una parte del presupuesto. El viaje, la alimentación, los paseos y los servicios de playa también pueden modificar considerablemente la cuenta final. Por eso es útil separar los gastos inevitables de aquellos que dependen de las preferencias de cada familia.

Cuánto cuestan siete noches para cuatro personas

AlquilerArgentina realizó un relevamiento de propiedades publicadas para cuatro huéspedes el 19 de noviembre de 2026. Los valores medianos por noche en enero y febrero de 2027 permiten construir una referencia comparable entre destinos, sin asegurar que todas las propiedades tengan ese precio.

Destino 7 noches en enero 7 noches en febrero Partido de La Costa $805.000 $770.000 Mar del Plata $980.000 $945.000 Villa Gesell $1.242.500 $1.092.000 Pinamar $1.540.000 $1.361.500

La diferencia entre los valores de enero del Partido de La Costa y Pinamar es de $735.000. En los cuatro destinos relevados, febrero presenta importes de referencia inferiores, aunque los precios efectivos pueden cambiar según la fecha, la ubicación y las condiciones de reserva.

La cuenta completa: cómo sumar viaje y comida

Para una familia que sale desde Retiro hacia Mar del Plata, el mismo estudio tomó pasajes de micro desde $50.000 por persona y por tramo. Ocho pasajes, correspondientes a cuatro idas y cuatro vueltas, sumarían $400.000. En enero, al agregar las siete noches de alojamiento de referencia, el presupuesto base sería de $1.380.000.

Como ejercicio ilustrativo, si esa familia decide destinar $60.000 diarios a alimentos y $20.000 diarios a extras, agregaría $560.000 en siete días. Su presupuesto total de planificación alcanzaría $1.940.000. Esos últimos dos montos son supuestos elegidos para mostrar el cálculo, no precios relevados de restaurantes o excursiones.

Si se viaja en auto, en lugar de los pasajes hay que estimar kilómetros de ida y vuelta, rendimiento de combustible, peajes y estacionamiento. Cada grupo puede modificar esos valores de acuerdo con su ciudad de origen.

Cómo evitar que los extras se disparen

Consultá si el alquiler incluye ropa de cama, cochera, limpieza e impuestos. Verificá el costo de las señas y las condiciones de cancelación. También conviene acordar de antemano cuánto se destinará a comer afuera y qué comidas se prepararán en el alojamiento.

Para quienes prefieran contratar un espacio de playa, los precios merecen una cuenta separada: INFOZONA publicó una comparación de tarifas de carpas en distintos balnearios. Los importes de este artículo son referencias de noviembre, no ofertas vigentes garantizadas.