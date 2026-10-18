¿cuánto cuesta la crianza de un hijo por mes? La cifra oficial que impacta en el presupuesto familiar

Si tenés hijos o menores a cargo, la tarea de presupuestar la alimentación, la vestimenta y el tiempo de cuidado se vuelve cada vez más apremiante.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe de la canasta de crianza de septiembre de 2026, donde confirmó valores que llegan hasta los $728.850 por mes.

Los valores de la canasta para bebés y primera infancia (hasta 3 años)

El estudio oficial divide las necesidades de los menores según su etapa de desarrollo y grado de dependencia:

Menores de 1 año: el costo mensual requerido se ubicó en $570.832 .

el costo mensual requerido se ubicó en . Niños de 1 a 3 años: el valor asciende a $679.816 al mes, contemplando un mayor gasto en bienes y horas de atención.

Montos oficiales para la etapa preescolar y escolar (4 a 12 años)

A medida que los chicos avanzan en su etapa formativa, la estructura de costos mensuales cambia significativamente:

Niños de 4 a 5 años: la estimación fijó un total de $579.752 mensuales .

la estimación fijó un total de . Chicos de 6 a 12 años: alcanzó los $728.850 por mes, representando el valor más alto de todo el relevamiento debido a la suma de gastos escolares y recreativos.

Qué rubros y bienes incluye la canasta de bienes y servicios

Para definir las cifras, el organismo mide dos dimensiones fundamentales que determinan la canasta básica:

Bienes esenciales: se toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT).

se toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT). Gastos incluidos: abarca alimentos indispensables, transporte, salud, educación, vestimenta e indumentaria y servicios de vivienda.

Cómo se calcula económicamente el tiempo de cuidado

A diferencia de otros índices, este informe cuantifica un aspecto central de la vida familiar que no suele reflejarse en los tickets de compra. La valoración del tiempo, al cual se le asigna un monto económico a las horas de trabajo dedicadas al cuidado del menor. Y también, la carga horaria, la exigencia de atención varía de acuerdo a la edad, siendo más intensiva en los primeros años de vida.