La primavera se tomó vacaciones: jueves gris y fresco en territorio bonaerense

La provincia de Buenos Aires transita este jueves 15 de octubre con condiciones meteorológicas que continúan alejadas de las temperaturas agradables que habitualmente caracterizan a esta época del año. El cielo gris, el ambiente fresco y la presencia de humedad vuelven a ser protagonistas de una primavera que, por ahora, sigue sin consolidarse.

Con octubre avanzando hacia su segunda quincena, las jornadas todavía presentan características más propias del final del invierno que de una primavera plenamente instalada. La inestabilidad y la escasa presencia del sol mantienen la sensación de que el cambio de estación todavía está pendiente.

Durante este jueves, las lluvias y lloviznas afectarán distintos sectores del territorio bonaerense, especialmente las regiones del norte, centro, este y sectores de la Costa Atlántica. También se prevén precipitaciones en el sudoeste provincial. Las temperaturas continuarán moderadas, con máximas que en amplias zonas rondarán los 17 y 18 grados, aunque con diferencias según la región. Hacia las últimas horas del día podrían comenzar a observarse mejoras parciales.

Para mañana, viernes 16 de octubre, el panorama seguirá caracterizado por la abundante nubosidad y el ambiente fresco. Si bien algunas zonas del interior podrían experimentar una disminución de la inestabilidad, todavía existe la posibilidad de lluvias aisladas en sectores bonaerenses. Las temperaturas no presentarían cambios importantes y las máximas continuarían por debajo de los valores cálidos habituales de la primavera.

El sábado 17 comenzaría a consolidarse una mejora más generalizada. Las precipitaciones tenderán a desaparecer y se espera una jornada con cielo parcial a mayormente nublado. Sin embargo, el descenso de las temperaturas mínimas podría dejar una madrugada y una mañana particularmente frías para octubre, especialmente en localidades del interior provincial. Las máximas se mantendrían en torno de los 16 a 17 grados en diversas regiones.

El domingo 18 ofrecería condiciones más favorables para las actividades al aire libre. Se espera tiempo estable, sin precipitaciones significativas y con momentos de sol entre las nubes. Las temperaturas podrían experimentar una recuperación moderada durante la tarde, aunque las primeras horas del día continuarían siendo frescas.

De esta manera, el fin de semana traería finalmente una pausa en la sucesión de jornadas lluviosas y grises, pero sin un regreso inmediato del calor. La primavera continuará mostrando un comportamiento irregular, con mañanas frías, tardes apenas templadas y temperaturas que todavía obligan a mantener a mano alguna prenda de abrigo.

Las perspectivas para el comienzo de la próxima semana indican que la estabilidad podría prolongarse y las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente, ofreciendo condiciones más agradables después de varios días dominados por la humedad, las nubes y las precipitaciones.

Por ahora, la primavera sigue haciéndose esperar en buena parte de la provincia de Buenos Aires.