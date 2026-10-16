¿Cuándo se sentirá la recuperación económica? La proyección oficial del FMI sobre el país

Por Denisse Helman
Fmi refuerza reservas del banco central y alivio para el mercado cambiario en argentina

Si querías saber cuándo impactarán las reformas en el nivel de actividad y el consumo, el Fondo Monetario Internacional puso fecha a la recuperación.

A pesar de reconocer datos más débiles de lo previsto durante 2026, el organismo anticipó un fuerte repunte económico para 2027 impulsado por la baja de la inflación y el aumento de las inversiones.

Proyecciones de crecimiento y respaldo al plan de ajuste

Durante la cumbre del organismo en Tailandia, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, elogió los avances argentinos:

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  • Perspectiva 2027: el FMI prevé que la actividad en la Argentina se fortalecerá en 2027 mediante la recuperación paulatina del consumo privado y la inversión.
  • Crecimiento regional: América del Sur proyecta una expansión del 2,1% en 2026 y del 2,4% en 2027, favorecida por precios de la energía y materias primas.
  • Ajuste fiscal: el organismo destacó el recorte de subsidios y la reducción de la deuda como medidas “audaces” para sostener la estabilidad.

Recorte de subsidios tarifarios y contención social

El reporte internacional remarcó que la Argentina logró trasladar de manera más realista los costos energéticos a los precios internos.

No obstante, la entidad recomendó que los avances fiscales se complementen con transferencias directas y focalizadas a las familias de menores recursos.

Asimismo, sugirió priorizar la inversión en salud, educación e infraestructura para fortalecer los ingresos de la población a mediano plazo.

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La excepción argentina en materia de deuda pública y la reforma laboral

El informe diferenció a la Argentina del resto de la región, donde el endeudamiento y el déficit fiscal continúan en aumento.

El FMI calificó como “ambiciosos” los esfuerzos por estabilizar la deuda y ponderó los resultados iniciales de la modernización laboral implementada por el Gobierno.

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Según el organismo, estas reformas estructurales resultan urgentes para frenar la brecha de ingresos frente a las economías desarrolladas y acelerar la productividad.

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