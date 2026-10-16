Apple presentó el iphone duo: precio, fecha de preventa y características del primer plegable

Si estabas esperando ver la evolución de la telefonía móvil, la firma de la manzana dio finalmente el paso más esperado.

Apple hizo oficial el lanzamiento del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, que inicia su preventa global este viernes 16 de octubre de 2026.

Precios y versiones del nuevo iPhone Duo

El dispositivo, impulsado bajo la gestión de John Ternus como nuevo CEO de la firma, llegará oficialmente a las tiendas el viernes 23 de octubre de 2026.

El abanico de precios y capacidades de almacenamiento ya quedó confirmado oficialmente en dólares:

256 GB: modelo de entrada a USD 1.999 .

modelo de entrada a . 512 GB: valor fijado en USD 2.199 .

valor fijado en . 1 TB: disponible por USD 2.599 .

disponible por . 2 TB: la versión de máxima capacidad alcanza los USD 3.199.

Pantalla plegable, materiales y diseño exterior

El equipo combina dos pantallas Super Retina XDR con tasa de refresco ProMotion y un brillo máximo de 3.000 nits:

Pantalla exterior: panel de 5,4 pulgadas útil para el uso diario en formato compacto.

panel de 5,4 pulgadas útil para el uso diario en formato compacto. Pantalla interior: despliega un panel de 7,6 pulgadas con acabado nanotexturizado que minimiza los pliegues centrales.

En cuanto a su resistencia, está fabricado en titanio de grado 5, suma protección Ceramic Shield 2 y cuenta con certificación IP68 contra el agua y el polvo.

Cámaras avanzadas y funciones de video profesional

El apartado fotográfico cuenta con un sistema de cámaras de alta resolución pensado para creación de contenido:

Lente principal y ultra gran angular: ambas de 48 MP con opciones para fotografía macro y teleobjetivo 2x.

ambas de con opciones para fotografía macro y teleobjetivo 2x. Grabación de video: permite capturar en calidad 4K con Dolby Vision a 120 cuadros por segundo .

permite capturar en calidad . Cámara frontal: tecnología Center Stage que opera sin importar la orientación ni la posición del pliegue.

Procesador, rendimientos de batería y software

El teléfono funciona con el nuevo chip A20 Pro acompañado por un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

Ofrece una autonomía de hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla desplegada y hasta 44 horas utilizando la pantalla exterior.

Llega equipado con el sistema operativo iOS 27, que suma la función Split View para multitarea real e integra todas las capacidades de Apple Intelligence.