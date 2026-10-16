¿hay fin de semana largo en noviembre? El esquema de 4 días decretado y la duda sobre su aplicación

Si estabas planificando una escapada para el mes que viene y querías saber cuántos días de descanso habrá, el esquema oficial sumó una imprevista cuota de duda.

Aunque el Poder Ejecutivo rubricó el DNU que activa un fin de semana largo de cuatro días en noviembre, la concreción de las jornadas no laborables quedó atada a la salud del papa León XIV.

El esquema previsto para el descanso de tres días a nivel nacional

El Decreto de Necesidad y Urgencia oficializó el calendario oficial en el marco de la histórica visita apostólica al país.

Fechas confirmadas: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre se estableció un cese de actividades en todo el territorio nacional.

del se estableció un cese de actividades en todo el territorio nacional. Impacto en la logística: la medida busca facilitar el desplazamiento de los fieles y dinamizar la actividad turística en las distintas provincias.

Feriados locales y fin de semana extralargo de 4 días por distrito

El recorrido oficial trazado por la Santa Sede determinó que algunas jurisdicciones sumen jornadas adicionales no laborables:

Ciudad de Buenos Aires y Córdoba: al feriado nacional del lunes se le adicionará un asueto local el martes 10 de noviembre , totalizando cuatro días de descanso consecutivo.

al feriado nacional del lunes se le adicionará un asueto local el , totalizando cuatro días de descanso consecutivo. Provincia de Buenos Aires: se contempla el feriado nacional del lunes 9 y un asueto provincial para el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que se prevé el cierre en la Basílica de Luján.

Qué pasará con las fechas no laborables si la gira se posterga

La reciente intervención quirúrgica a la que se sometió el Pontífice en Roma encendió las alarmas en el sector turístico y corporativo.

Desde la Casa Rosada indicaron que si el Vaticano dispone una suspensión de la visita por motivos de salud, el Ejecutivo evaluará la readecuación o desplazamiento de los feriados.

Por el momento, las autoridades gubernamentales y eclesiásticas mantienen en pie la organización mientras monitorean la evolución médica del Santo Padre.