Tragedia: un trabajador murió aplastado por toneladas de maíz dentro de un silo

Un trágico accidente laboral ocurrido en una planta de silos de la localidad de Roberts, partido bonaerense de Lincoln, provocó la muerte de un trabajador de 32 años que quedó atrapado bajo una importante cantidad de cereal mientras realizaba sus tareas habituales.

La víctima fue identificada como Fernando Fernández, de 32 años, vecino de Roberts y padre de dos pequeños hijos de 5 y 2 años. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad.

El lamentable episodio se produjo en una planta cerealera ubicada dentro del predio ferroviario de Roberts, en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Fernández se encontraba trabajando en el interior de uno de los silos cuando intentó destrabar una boquilla obstruida. En esas circunstancias, una gran cantidad de maíz se desplazó repentinamente sobre su cuerpo, provocando que quedara atrapado bajo el cereal.

Tras recibir el aviso de emergencia, efectivos de la Subcomisaría de Roberts, Bomberos Voluntarios y personal sanitario acudieron rápidamente al establecimiento para asistir al operario.

Los bomberos consiguieron retirarlo del interior de la estructura y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se coordinaba su traslado a un centro asistencial.

Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Municipal de Lincoln, donde lamentablemente se constató que había ingresado sin signos vitales, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

La Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. La causa fue caratulada preventivamente como “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno del Departamento Judicial de Junín.

Entre las medidas dispuestas se encuentran la preservación del lugar, la intervención de Policía Científica y la recepción de declaraciones testimoniales, con el objetivo de determinar cómo se produjo el desplazamiento del cereal y establecer si existieron eventuales responsabilidades.

La muerte de Fernando Fernández causó un profundo pesar en Roberts, una comunidad del interior bonaerense donde el trabajador residía junto a su familia. La tragedia vuelve a poner de manifiesto la importancia de las condiciones de seguridad en las instalaciones destinadas al almacenamiento y manipulación de granos.