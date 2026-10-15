¿buscás el regalo para mamá? Los bancos lanzaron promos de hasta 80% de descuento y 18 cuotas

Si todavía no compraste el regalo para el Día de la Madre y querés cuidar el bolsillo, la recta final de la fecha llega con fuertes promociones bancarias y comerciales.
Las propuestas para esta fecha especial incluyen descuentos de hasta el 80% e importantes planes de financiación que alcanzan las 18 cuotas sin interés.
Banco Provincia bajó tasas para refinanciar deudas: quiénes pueden pagar menos por mes
El gasto promedio y los hábitos de financiamiento actuales
Según mediciones del comercio electrónico, el ticket promedio se ubica en $107.775 por compra para esta celebración.
A su vez, la cantidad de productos por operación bajó a 3,86 unidades, reflejando compras más enfocadas y planificadas.
En cuanto al financiamiento, el 36% de las operaciones se realiza en cuotas, con un plazo promedio de pago que subió a 4,2 cuotas por compra.
Promociones y reintegros confirmados por las entidades bancarias
Los bancos y tarjetas dispusieron beneficios clave enfocados en indumentaria, calzado, tecnología y perfumería para la recta final del evento:
- BBVA: 30% de reintegro y 6 cuotas en shoppings y marcas adheridas hasta el sábado. En compras desde $250.000 ofrece 9 cuotas abonando vía MODO.
- Banco Provincia: 30% de ahorro y hasta 6 cuotas el viernes y sábado en comercios adheridos. En su plataforma Provincia Compras mantiene 12 cuotas sin interés hasta el domingo.
- Banco Credicoop: hasta 40% de descuento y 9 cuotas sin interés hasta este viernes en más de 3.500 locales. Mantiene hasta 18 cuotas en electrodomésticos seleccionados.
- Banco Santander: hasta 35% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en marcas seleccionadas y perfumerías.
- Naranja X: 25% de ahorro en shoppings y hasta 6 cuotas sin interés hasta el domingo, además de 14 cuotas en tecnología.
- ICBC: este viernes y sábado ofrece hasta 40% de reintegro y 6 cuotas sin interés en los principales shoppings del país.
Beneficios especiales y regalos en centros comerciales y grandes cadenas
Los shoppings y tiendas sumaron promociones directas en sus locales comerciales para incentivar las ventas:
Día de la Madre en Provincia: cómo aprovechar el 30% de descuento este viernes y sábado
- Soleil Premium Outlet: ofrece rebajas de hasta el 80% en marcas seleccionadas, promociones de 3×2 y opciones de 6 cuotas.
- Distrito Arcos: descuentos de hasta el 70% en calzado y entre el 10% y 60% en el rubro perfumería.
- Carrefour: rebajas de hasta el 50% en indumentaria femenina y opciones de 3 cuotas sin interés en compras superiores a $50.000.