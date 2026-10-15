¿buscás el regalo para mamá? Los bancos lanzaron promos de hasta 80% de descuento y 18 cuotas

Si todavía no compraste el regalo para el Día de la Madre y querés cuidar el bolsillo, la recta final de la fecha llega con fuertes promociones bancarias y comerciales.

Las propuestas para esta fecha especial incluyen descuentos de hasta el 80% e importantes planes de financiación que alcanzan las 18 cuotas sin interés.

El gasto promedio y los hábitos de financiamiento actuales

Según mediciones del comercio electrónico, el ticket promedio se ubica en $107.775 por compra para esta celebración.

A su vez, la cantidad de productos por operación bajó a 3,86 unidades, reflejando compras más enfocadas y planificadas.

En cuanto al financiamiento, el 36% de las operaciones se realiza en cuotas, con un plazo promedio de pago que subió a 4,2 cuotas por compra.

Promociones y reintegros confirmados por las entidades bancarias

Los bancos y tarjetas dispusieron beneficios clave enfocados en indumentaria, calzado, tecnología y perfumería para la recta final del evento:

BBVA: 30% de reintegro y 6 cuotas en shoppings y marcas adheridas hasta el sábado. En compras desde $250.000 ofrece 9 cuotas abonando vía MODO.

30% de reintegro y 6 cuotas en shoppings y marcas adheridas hasta el sábado. En compras desde $250.000 ofrece 9 cuotas abonando vía MODO. Banco Provincia: 30% de ahorro y hasta 6 cuotas el viernes y sábado en comercios adheridos. En su plataforma Provincia Compras mantiene 12 cuotas sin interés hasta el domingo.

30% de ahorro y hasta 6 cuotas el viernes y sábado en comercios adheridos. En su plataforma Provincia Compras mantiene 12 cuotas sin interés hasta el domingo. Banco Credicoop: hasta 40% de descuento y 9 cuotas sin interés hasta este viernes en más de 3.500 locales. Mantiene hasta 18 cuotas en electrodomésticos seleccionados.

hasta 40% de descuento y 9 cuotas sin interés hasta este viernes en más de 3.500 locales. Mantiene hasta 18 cuotas en electrodomésticos seleccionados. Banco Santander: hasta 35% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en marcas seleccionadas y perfumerías.

hasta 35% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en marcas seleccionadas y perfumerías. Naranja X: 25% de ahorro en shoppings y hasta 6 cuotas sin interés hasta el domingo, además de 14 cuotas en tecnología.

25% de ahorro en shoppings y hasta 6 cuotas sin interés hasta el domingo, además de 14 cuotas en tecnología. ICBC: este viernes y sábado ofrece hasta 40% de reintegro y 6 cuotas sin interés en los principales shoppings del país.

Beneficios especiales y regalos en centros comerciales y grandes cadenas

Los shoppings y tiendas sumaron promociones directas en sus locales comerciales para incentivar las ventas: