Aumentaron las multas por evadir el peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata: la sanción máxima alcanza los $684.000

Pasar por las cabinas de cobro sin abonar la tarifa correspondiente se volvió extremadamente costoso: las autoridades confirmaron que las multas por la evasión de peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata pueden llegar a $684.300.

A continuación, los montos vigentes, las fechas clave, el funcionamiento de las cámaras automáticas y el trámite de 30 días para librarte de la sanción.

Nuevos montos de las multas y valor de la Unidades Fijas

La sanción por falta de pago en trazas provinciales está catalogada como infracción de tránsito y se calcula según la cantidad de Unidades Fijas (UF).

Escala de la infracción: Se penaliza con un rango de 100 a 300 UF .

Se penaliza con un rango de . Valor actual de la UF: Se fijó en $2.281 a septiembre de 2026 .

Se fijó en a . Monto mínimo: Arranca en $228.100 (es el valor de 100 UF, el más aplicado por las autoridades).

Arranca en (es el valor de 100 UF, el más aplicado por las autoridades). Monto máximo: Alcanza los $684.300 para los casos más graves de evasión.

Detección por cámaras y foto multas automáticas

El sistema de control implementado por AUBASA en la Autopista Buenos Aires–La Plata opera mediante cámaras de alta resolución instaladas en las estaciones de cobro.

Los dispositivos registran de forma automática la patente, la fecha, la hora exacta y la imagen del vehículo al momento de la infracción.

Con esa evidencia fotográfica se genera el acta de infracción, que luego se deriva al Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial.

El plazo límite de 30 días para evitar la sanción

Antes de que se emita la multa formal y se envíe al domicilio del titular, la empresa otorga una vía de regularización.

Los conductores tienen un plazo de 30 días corridos desde el hecho para ponerse al día y cancelar la deuda de los peajes.

Para evitar el cobro de la multa, es obligatorio ingresar a la plataforma pagopatente.com.ar, saldar las pasadas impagas y adherirse al sistema TelePase.

Tarifas de peajes e instancias de reclamo

Para quienes circulan hacia o desde la capital bonaerense, las tarifas manuales para autos de dos ejes en peajes como Hudson, Dock Sud o Berazategui rondan entre $1.300 y $6.000 según la hora pico y la cabina.

Si la lectura del TelePase falló o considerás que la fotomulta fue mal cobrada, tenés 30 días corridos para hacer el reclamo.

Podés comunicarte al 0800-666-8353, contactar al bot de atención por WhatsApp (11 3931-2406) o presentar un descargo formal ante el Juzgado de Faltas correspondiente.