Feriado o día no laborable: cuándo corresponde cobrar doble y quién decide si se trabaja

En noviembre, las consultas sobre los feriados volvieron a ocupar un lugar destacado entre los lectores bonaerenses. Pero detrás de cada fecha del calendario aparece una duda que no siempre se resuelve mirando si un comercio abre o cierra: ¿qué pasa con el sueldo cuando hay que trabajar? La respuesta cambia según se trate de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto de alcance limitado.

La diferencia no es solamente de nombre. La Ley de Contrato de Trabajo, en sus artículos 165, 166 y 167, establece tratamientos distintos para quienes están alcanzados por el régimen laboral general. Por eso conviene verificar primero la categoría jurídica de la jornada y después las condiciones concretas de cada actividad.

Qué se cobra si se trabaja durante un feriado nacional

El artículo 166 dispone que, cuando un trabajador presta servicios en un feriado nacional, corresponde la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Es lo que habitualmente se conoce como cobrar doble por ese día. No significa duplicar todo el sueldo mensual: el adicional corresponde a la jornada feriada efectivamente trabajada y su liquidación depende de la modalidad salarial.

Para quienes no trabajan ese día, la norma contempla el pago del feriado bajo las condiciones legales aplicables. En actividades con guardias, turnos rotativos o atención permanente, la existencia de un feriado no implica necesariamente que todos los establecimientos cierren; sí exige respetar el régimen de descanso y remuneración correspondiente.

Qué cambia si el calendario dice «día no laborable»

El artículo 167 marca otra regla: en los días no laborables, el trabajo es en principio optativo para el empleador, con las particularidades previstas para bancos, seguros y actividades afines. Si la empresa decide abrir y el personal presta servicios, corresponde el salario simple, no el recargo propio de un feriado nacional. Si decide no trabajar, el jornal igualmente debe abonarse.

Esta diferencia resulta especialmente importante para comercios, oficinas y pequeñas empresas que organizan turnos en semanas con fechas especiales. Un anuncio de «día no laborable» no equivale automáticamente a un feriado nacional obligatorio, ni habilita a descontar el jornal cuando el empleador decide cerrar en los términos de la ley.

Feriado, día no laborable y asueto: las tres situaciones

Tipo de jornada Si se trabaja Qué revisar Feriado nacional Remuneración normal más otra igual por esa jornada, según el régimen aplicable Ley 20.744, artículo 166 Día no laborable Salario simple, según artículo 167 Alcance de la norma y actividad Asueto administrativo o local Depende de la disposición y del vínculo laboral Organismo, municipio y convenio correspondiente

Los asuetos administrativos pueden alcanzar exclusivamente a dependencias estatales o a un territorio determinado. No deben presentarse como un feriado nacional para todos los trabajadores. Del mismo modo, un aniversario municipal puede tener reglas particulares que no se trasladan automáticamente a todo el sector privado bonaerense.

Cómo saber si una fecha es feriado nacional en noviembre

La referencia más segura es el calendario oficial de feriados nacionales y, cuando existe una disposición especial, el decreto o la resolución que fija su alcance. Conviene mirar la fecha exacta, la jurisdicción y la categoría utilizada: «feriado», «día no laborable» y «asueto» no son expresiones intercambiables.

Para planificar el descanso de noviembre, INFOZONA también publicó qué ocurre con las fechas del próximo fin de semana largo. Ese calendario sirve para organizar viajes y trámites, mientras que la liquidación salarial requiere además identificar el régimen laboral de cada persona.

Qué deben revisar empleados y empleadores antes de liquidar el sueldo

Primero hay que confirmar si la fecha es nacional, provincial, municipal o sectorial. Después, verificar si hubo prestación efectiva de tareas, qué convenio colectivo rige, si existe una jornada habitual de descanso y cómo se calcula el salario diario en esa actividad. Los estatutos especiales, los convenios y las normas del empleo público pueden establecer particularidades que no se resuelven con una fórmula única.

Si aparece una diferencia en el recibo, conviene conservar el cronograma de turnos, las horas efectivamente trabajadas y la comunicación del empleador. La consulta con el área de personal, el sindicato o la autoridad laboral puede aclarar si corresponde un adicional. La clave es no confundir un feriado pago con un día no laborable: aunque ambos puedan modificar la rutina, sus efectos sobre el sueldo no son iguales.