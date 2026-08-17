¿cuándo es el próximo feriado? El calendario oficial confirma cuántos días faltan para el nuevo fin de semana largo

Tras el descanso de este lunes 17 de agosto, la duda inmediata de miles de argentinos es cuándo vuelve a haber un freno en la rutina laboral. Si estás planeando una escapada o simplemente organizando tus días de descanso, la respuesta oficial del calendario nacional ya establece las fechas exactas.

Sin embargo, para quienes buscan un fin de semana largo de forma inminente, el cronograma oficial guarda una particularidad que conviene tener en cuenta antes de hacer cualquier reserva.

Septiembre sin pausas en el calendario nacional

Para desilusión de muchos, el mes de septiembre no contará con ningún feriado nacional.

Durante ese período no habrá jornadas no laborables ni fines de semana largos a nivel general, por lo que la actividad laboral y escolar mantendrá su ritmo habitual sin interrupciones.

El feriado de octubre y una particularidad clave

La siguiente fecha contemplada en el esquema oficial es el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

No obstante, al caer en día domingo, esta jornada no generará un fin de semana largo generalizado y solo beneficiará a quienes habitualmente prestan tareas durante los domingos.

Noviembre trae el esperado fin de semana largo de 3 días

Quienes busquen un descanso prolongado deberán aguardar hasta el penúltimo mes del año para disfrutar de una pausa de tres jornadas consecutivas.

El fin de semana largo de 3 días se extenderá del 21 al 23 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

El cronograma de fin de año con días de descanso de hasta 4 días

El cierre del año concentrará la mayor cantidad de días libres para organizar viajes o celebraciones familiares: