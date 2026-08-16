Qué abre y qué cierra este lunes 17 de agosto: bancos, anses, escuelas y comercios

El lunes 17 de agosto será feriado nacional en todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha completa el fin de semana largo y modifica el funcionamiento de varias actividades, por lo que muchas personas se preguntan qué abre y qué cierra durante la jornada.

Como ocurre en cada feriado nacional, algunos servicios no funcionarán con atención presencial, mientras que otros mantendrán esquemas especiales, guardias o atención reducida. El impacto se sentirá principalmente en bancos, organismos públicos, escuelas, dependencias estatales y trámites presenciales.

Qué abre y qué cierra este lunes 17 de agosto

El feriado del lunes 17 de agosto alcanza a todo el territorio nacional. Por ese motivo, no habrá actividad normal en la administración pública, bancos ni establecimientos educativos, mientras que el comercio dependerá de cada rubro, localidad y decisión de cada empleador.

En cambio, seguirán disponibles distintos servicios digitales, como home banking, billeteras virtuales, pagos con tarjeta, transferencias y cajeros automáticos, aunque algunas operaciones pueden acreditarse recién el siguiente día hábil.

Bancos: no habrá atención presencial

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este lunes 17 de agosto. No habrá atención por ventanilla, turnos presenciales, operaciones comerciales en sucursal ni atención habitual al público.

Sin embargo, los usuarios podrán seguir utilizando:

Cajeros automáticos para extracciones, consultas, pagos y algunas transferencias.

para extracciones, consultas, pagos y algunas transferencias. Home banking y aplicaciones bancarias.

y aplicaciones bancarias. Billeteras virtuales para pagos, transferencias y pagos de servicios.

para pagos, transferencias y pagos de servicios. Tarjetas de débito y crédito para compras en comercios habilitados.

En el caso de operaciones que dependan de compensación bancaria, liquidación o procesamiento administrativo, es posible que se completen recién a partir del martes 18 de agosto.

ANSES: qué pasa con la atención y los pagos

Las oficinas de ANSES no tendrán atención presencial habitual durante el feriado nacional. Por lo tanto, quienes tenían previsto realizar trámites en una dependencia deberán esperar al siguiente día hábil o utilizar los canales digitales disponibles.

La atención online seguirá siendo una alternativa para consultar información personal, revisar fechas de cobro o iniciar determinados trámites desde mi ANSES, según el tipo de gestión.

En cuanto al calendario de pagos, el feriado puede modificar la continuidad habitual de acreditaciones y atención bancaria. Por eso, quienes cobren jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones u otras prestaciones deben revisar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

Escuelas: no habrá clases

Al tratarse de un feriado nacional, este lunes no habrá clases en escuelas públicas ni privadas del país. La actividad educativa se retomará el martes, salvo que alguna jurisdicción, institución o establecimiento comunique una medida particular.

La interrupción alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, además de otras actividades educativas que se rijan por el calendario oficial.

Administración pública y organismos oficiales

Las dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal permanecerán cerradas durante el feriado. Esto incluye oficinas de atención al público, áreas administrativas y trámites presenciales que no funcionen bajo esquema de guardia.

Sí se mantendrán activos los servicios esenciales, guardias mínimas y áreas operativas vinculadas a emergencias, salud, seguridad, Defensa Civil y asistencia ante situaciones urgentes.

Supermercados y comercios: cómo funcionarán

En el caso de supermercados, almacenes, farmacias, estaciones de servicio, shoppings y comercios de cercanía, el funcionamiento dependerá de cada empresa, sucursal y localidad.

Muchas cadenas suelen abrir durante feriados nacionales, aunque pueden hacerlo con horarios reducidos o modalidad de domingo. En comercios pequeños, la decisión queda sujeta a cada propietario o empleador.

Por eso, antes de salir, se recomienda consultar los canales oficiales del comercio, redes sociales o Google Maps para verificar si el local abrirá y en qué horario.

Farmacias, estaciones de servicio y servicios esenciales

Las farmacias de turno funcionarán con el esquema habitual de guardias definido en cada ciudad. Las farmacias que no estén de turno pueden trabajar con horario reducido o permanecer cerradas, según cada caso.

Las estaciones de servicio, en general, mantienen atención durante feriados, aunque también pueden registrar cambios en servicios complementarios, tiendas o sectores gastronómicos.

También continuarán activos servicios esenciales como emergencias médicas, hospitales, guardias, bomberos, seguridad y atención ante urgencias.

Transporte público durante el feriado

El transporte público suele funcionar con frecuencias reducidas o esquema de feriado. Esto puede afectar colectivos, trenes y otros servicios, según la ciudad y la empresa prestadora.

Quienes tengan que viajar este lunes deberían salir con más tiempo, revisar aplicaciones de movilidad y consultar los horarios actualizados antes de iniciar el recorrido.

Correo, encomiendas y trámites presenciales

La atención presencial en oficinas de correo y empresas de logística puede verse afectada por el feriado. En muchos casos no habrá atención al público o se trabajará con esquema reducido.

Los envíos, retiros, entregas programadas y trámites presenciales podrían reanudarse normalmente el martes 18 de agosto, dependiendo de cada empresa y localidad.

Qué pasa si tengo que trabajar el feriado

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar este lunes tienen un tratamiento especial según la normativa laboral vigente y el convenio correspondiente a cada actividad.

En términos generales, el trabajo durante un feriado nacional debe abonarse con el recargo que establece la ley. De todos modos, en algunos sectores pueden existir condiciones particulares por convenio colectivo, modalidad de contratación o régimen específico.

Resumen: qué funciona y qué no este lunes 17 de agosto

Bancos: cerrados, sin atención presencial.

cerrados, sin atención presencial. Cajeros y home banking: funcionan.

funcionan. Billeteras virtuales: disponibles para pagos y transferencias.

disponibles para pagos y transferencias. ANSES: sin atención presencial habitual.

sin atención presencial habitual. Escuelas: sin clases.

sin clases. Administración pública: cerrada, salvo guardias esenciales.

cerrada, salvo guardias esenciales. Supermercados: pueden abrir, según cadena, sucursal y localidad.

pueden abrir, según cadena, sucursal y localidad. Comercios: depende de cada rubro y decisión del empleador.

depende de cada rubro y decisión del empleador. Farmacias: funcionan las de turno.

funcionan las de turno. Transporte: con frecuencia de feriado o reducida.

De esta manera, el lunes 17 de agosto tendrá funcionamiento reducido en buena parte de los servicios presenciales, aunque se mantendrán operativos los canales digitales, medios de pago, emergencias y actividades esenciales.