Cuándo es el día del empleado de comercio y qué pasará con la atención en supermercados

El Día del Empleado de Comercio 2026 ya tiene fecha fijada en el calendario, pero su coincidencia con un fin de semana abrió el debate sobre una posible modificación.

La fecha de 2026 y la duda sobre el traslado

La conmemoración oficial está fijada para el sábado 26 de septiembre, una jornada de descanso para todo el personal alcanzado por el convenio del sector.

Hasta el momento, no hay una resolución que modifique el esquema, a la espera de que la FAECYS defina si traslada la jornada al lunes siguiente para extender el descanso.

Cómo se paga si te toca trabajar

La Ley 26.541 asimila este día a todos los efectos legales de un feriado nacional, por lo que los empleados no están obligados a prestar tareas.

En caso de que la empresa requiera la presencia del trabajador y este acepte, la jornada debe liquidarse con un recargo del 100% sobre el haber habitual.

Qué pasará con la atención en supermercados y locales

Durante esta jornada, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados, centros comerciales y locales de indumentaria suelen mantener sus puertas cerradas.

Cada establecimiento acordará la operatividad según el criterio de su personal, aunque el cierre casi total es la norma general en todo el rubro.

El origen legal del beneficio para el sector

La elección del 26 de septiembre conmemora la sanción de la Ley 11.729 en 1934, una norma pionera que estableció licencias por enfermedad e indemnizaciones.

Posteriormente, la Ley 26.541 del año 2009 institucionalizó la fecha con estatus de feriado nacional exclusivo para todos los trabajadores mercantiles.