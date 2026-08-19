Profundo dolor para lucas sugo tras la muerte de su hija florencia

El cantante uruguayo Lucas Sugo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Este miércoles 19 de agosto se confirmó la muerte de su hija mayor, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien tenía apenas 23 años y desde 2025 enfrentaba una enfermedad oncológica.

La noticia provocó una fuerte conmoción entre seguidores del artista tanto en Uruguay como en Argentina, donde Sugo cuenta con una importante popularidad. La confirmación llegó a través del equipo que acompaña profesionalmente al cantante y posteriormente el propio músico compartió el comunicado en sus redes sociales.

Murió Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo

Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo y desde comienzos de 2025 atravesaba un complejo tratamiento contra el cáncer. Durante los últimos meses, la familia había compartido algunas novedades sobre su evolución mientras la joven realizaba tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior.

La confirmación de su fallecimiento se conoció durante la mañana de este miércoles. En el comunicado difundido por Sentimientos Producciones y el representante del cantante expresaron: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”.

El mensaje también transmitió el acompañamiento a Lucas y a toda su familia y agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas durante estas horas.

Florencia tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella, y durante el proceso de su enfermedad estuvo permanentemente acompañada por su familia.

La enfermedad que enfrentaba Florencia Sugo

La enfermedad había sido diagnosticada a principios de 2025. Con el paso de los meses, la propia Florencia decidió contar públicamente algunos detalles de lo que estaba atravesando.

La joven había explicado que su diagnóstico correspondía a un carcinoma de sitio primario desconocido, es decir, los estudios no habían permitido determinar con certeza dónde se había originado el cáncer. También había revelado la presencia de la mutación genética KRAS G12D.

A partir del diagnóstico recibió atención y tratamientos en Uruguay y Brasil, y posteriormente viajó a Estados Unidos para acceder a nuevas alternativas terapéuticas. Allí logró ingresar a un ensayo clínico con una medicación dirigida específicamente a la mutación que presentaba.

En enero de este año, Lucas Sugo había celebrado públicamente el regreso temporal de Florencia a Uruguay para pasar su cumpleaños número 23 junto a la familia. En ese momento, el artista destacaba que su hija continuaba fuerte y que luego debía regresar a Estados Unidos para seguir con el tratamiento.

El conmovedor mensaje que Florencia había compartido

En marzo, al cumplirse un año desde que había recibido el diagnóstico, Florencia publicó una profunda reflexión sobre el proceso que le había tocado atravesar.

Allí habló de la incertidumbre, los miedos, la importancia de la salud y de cómo la experiencia había transformado su forma de mirar la vida. También agradeció a quienes la acompañaban con mensajes, cariño y oraciones y alentó a aprovechar cada momento junto a los seres queridos.

Durante todo ese tiempo, Lucas Sugo se mostró especialmente conmovido por la fortaleza de su hija. A comienzos de agosto había reconocido públicamente que la enfermedad avanzaba y aseguró que Florencia se había convertido en su verdadera “ídola” por la entereza con la que enfrentaba el tratamiento.

Lucas Sugo suspendió sus shows en Argentina

El delicado momento familiar ya había provocado modificaciones en la agenda del cantante. Un día antes de conocerse el fallecimiento, su producción informó que Lucas Sugo no podría realizar las presentaciones previstas para el próximo fin de semana en Argentina.

Los shows programados para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe, serán reprogramados. Desde el equipo del artista explicaron que la decisión fue tomada para que pudiera permanecer junto a su familia.