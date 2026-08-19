Descuento y cuotas en indumentaria: cómo aprovechar la promo del Banco Nación

El Banco Nación mantiene activa una promoción imperdible para renovar el guardarropa con ahorro y financiación en cuotas en los principales centros comerciales.

Detalles de la promoción y financiación los jueves

La entidad financiera ofrece todos los días jueves un 20% de reintegro combinado con la posibilidad de abonar en hasta 9 cuotas sin interés.

Este beneficio aplica en compras realizadas en locales adheridos dentro de la red de shoppings y outlets participantes del programa.

Topes de devolución y monto máximo a gastar

El programa establece un tope de reintegro de $30.000 por compra, lo que representa un ahorro directo significativo en tickets de mayor valor.

Para alcanzar el tope máximo de devolución permitido por la entidad, el usuario deberá realizar un gasto aproximado de $150.000.

Red de centros comerciales y outlets adheridos

El beneficio alcanza a una amplia nómina de polos comerciales, entre los que se destacan centros de gran concurrencia:

Puntos comerciales destacados: Abasto Shopping, Unicenter Shopping, DOT Baires Shopping, Alto Palermo Shopping, Galerías Pacífico y Distrito Arcos.

Abasto Shopping, Unicenter Shopping, DOT Baires Shopping, Alto Palermo Shopping, Galerías Pacífico y Distrito Arcos. Otras plazas adheridas: Alto Avellaneda, Nordelta Centro Comercial, Paseo Aldrey, La Ribera Shopping, Los Gallegos, Florida Premium Outlet y Alto Comahue.

Un beneficio dentro de la agenda de ahorro del banco

Esta propuesta se suma a la grilla de beneficios que el Banco Nación sostiene durante agosto en rubros como supermercados, combustibles y gastronomía.

La combinación de reintegro con 9 cuotas sin interés se consolidó como una de las herramientas más buscadas para planificar consumos sin perder capacidad de pago.