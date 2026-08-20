Morosidad en familias: el paso a paso de los especialistas para frenar la acumulación de deudas

Ante niveles de morosidad récord en más de dos décadas, los especialistas financieros revelaron los pasos concretos para frenar la bola de nieve y reorganizar el presupuesto familiar.

La regla de oro: identificar y cancelar la deuda más cara

El primer paso no es intentar pagar todo junto de golpe, sino armar un registro preciso con el saldo, cuota y vencimiento de cada compromiso.

La clave está en mirar el Costo Financiero Total (CFT) y enfocar los primeros pagos en cancelar la deuda con la tasa más alta, ya que es la que más dinero encarece mes a mes.

¿Cuándo conviene pedir un préstamo para pagar otro?

Tomar un crédito nuevo solo es recomendable si reemplaza una deuda más cara por una opción con una tasa significativamente menor.

Si el dinero extra se utiliza para financiar gastos corrientes que los ingresos no llegan a cubrir, el problema de fondo se agrava y la deuda se vuelve insostenible.

El plan de alivio implementado por provincias

La acumulación de deudas familiares llevó a que distintos gobiernos provinciales impulsen herramientas oficiales para rescatar a los usuarios ahogados:

Neuquén: lanzó un plan de alivio financiero orientado a reestructurar compromisos y evitar que los deudores caigan en mora irremediable.

lanzó un plan de alivio financiero orientado a reestructurar compromisos y evitar que los deudores caigan en mora irremediable. Santa Fe: ya registra más de 18.000 inscriptos en su programa provincial destinado a la refinanciación de pasivos.

Negociar antes de dejar de pagar

Frente a la imposibilidad de afrontar las cuotas, los analistas sugieren contactar a la entidad financiera antes de incurrir en impagos para extender los plazos o bajar la tasa.

Buscar una refinanciación que unifique compromisos permite conseguir condiciones acordes a la capacidad real de pago y evitar complicaciones legales futuras.