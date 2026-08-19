Ruta 205 totalmente cortada por el vuelco de un camión con gas licuado en roque pérez

Un camión de YPF que transportaba gas licuado volcó durante la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del acceso a Roque Pérez. Como consecuencia del siniestro, la ruta permanece totalmente cortada y se prevé que la interrupción se extienda durante varias horas.

Afortunadamente, el conductor del vehículo logró salir por sus propios medios y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se registraron personas heridas.

Ante el riesgo que representa la carga transportada, Bomberos Voluntarios de Roque Pérez dispuso un corte total de la circulación como medida preventiva. El operativo se estableció aproximadamente 100 metros antes y 100 metros después del lugar donde quedó el camión volcado.

En el lugar se aguarda el arribo de una brigada especializada en materiales peligrosos, que tendrá a su cargo la verificación del estado de la carga y determinará si existe algún tipo de fuga de gas.

Además, se espera la llegada del equipamiento necesario para llevar adelante el transbordo del gas licuado y poder retirar posteriormente el vehículo de la zona.

Desde Bomberos Voluntarios de Roque Pérez informaron que la Ruta Nacional 205 permanecerá cortada durante varias horas, por lo que se recomienda a los conductores evitar circular por el sector y utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.

Las autoridades trabajan en el lugar bajo un amplio despliegue preventivo para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona y evitar cualquier riesgo asociado a la carga del camión.