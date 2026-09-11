Banco provincia activó 18 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope: qué se puede comprar y hasta cuándo

Banco Provincia tiene activa durante septiembre una promoción que combina dos beneficios que no suelen aparecer juntos: 18 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope de reintegro. La oportunidad estará disponible solamente hasta el 18 de septiembre.

El beneficio puede resultar especialmente relevante en compras de mayor valor, porque el ahorro no se frena al alcanzar un monto máximo. Cuanto mayor sea la operación elegible, mayor será la devolución del 10%.

La acción se suma a otras promociones especiales de la entidad. Durante estos días también continúa la financiación y el descuento que Banco Provincia activó en pinturerías, además de los beneficios habituales de Cuenta DNI.

La promoción es para compras en PSA

El beneficio especial está destinado a compras realizadas en PSA, firma dedicada principalmente a purificadores de agua, equipos para cocina, soluciones bajo mesada y productos para el baño.

Banco Provincia estableció que la promoción rige todos los días desde el 8 hasta el 18 de septiembre de 2026 inclusive en CABA, Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Las condiciones completas pueden consultarse en la página oficial de la promoción de Banco Provincia.

Cómo funcionan las 18 cuotas y el 10% sin tope

Las tarjetas participantes también pueden utilizarse digitalizadas en Cuenta DNI según las condiciones de la promoción.

La promoción alcanza a tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. La financiación es en 18 cuotas sin interés y el costo financiero total nominal anual informado por la entidad es 0%.

Al mismo tiempo se aplica un descuento del 10% que no tiene tope de reintegro. El Banco utiliza como ejemplo una compra de $180.000: la operación puede dividirse en 18 cuotas de $10.000 y genera una bonificación de $18.000.

Compra 10% de ahorro 18 cuotas sobre el precio $180.000 $18.000 $10.000 $300.000 $30.000 $16.666,67 $500.000 $50.000 $27.777,78 $800.000 $80.000 $44.444,44

La bonificación puede verse reflejada hasta en el resumen siguiente a aquel en el que ingrese el consumo.

También se puede pagar con tarjetas vinculadas a Cuenta DNI

Las condiciones contemplan el uso de las tarjetas participantes tanto de manera física como digitalizadas en Cuenta DNI, mediante lectura de código QR o tecnología sin contacto cuando corresponda.

En el caso del pago NFC, Banco Provincia aclara que se valida únicamente para tarjetas Visa crédito y dispositivos con sistema operativo Android.

Esto no debe confundirse con los descuentos habituales de la billetera. Para revisar qué promociones sí funcionan durante el fin de semana está disponible la guía con los descuentos de Cuenta DNI que se superponen entre viernes y domingo.

Qué formas de pago quedan afuera

Las condiciones oficiales excluyen compras realizadas mediante mPOS o botón de pago, y también operaciones procesadas a través de otras billeteras virtuales, plataformas o portales de pago online.

La promoción tampoco es acumulable con otros descuentos vigentes. Por eso, antes de confirmar una compra conviene comprobar que el medio de pago elegido sea uno de los habilitados específicamente por Banco Provincia.

Hasta cuándo se puede aprovechar

El beneficio termina el viernes 18 de septiembre. Hasta esa fecha pueden realizarse compras elegibles con el esquema de 18 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope.

Para compras de alto valor, la ausencia de un límite máximo es el dato que cambia la cuenta: una operación de $800.000, por ejemplo, representa un ahorro teórico de $80.000 si cumple todas las condiciones de la promoción.