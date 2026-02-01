Radares en Provincia de Buenos Aires: el margen de error que pocos conocen y te puede salvar de una infracción

Circular por las rutas y avenidas de la Provincia de Buenos Aires requiere una atención especial no solo al volante, sino también a las señales de tránsito. Ante la proliferación de radares y cinemómetros, una de las dudas más frecuentes entre los conductores argentinos es si existe un margen de error antes de que se dispare la fotomulta. La respuesta está contemplada en la normativa vigente y conocerla es fundamental para evitar infracciones injustas y gastos imprevistos.

Cómo funciona la tolerancia del 10 por ciento en los radares bonaerenses

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la cual adhiere la Provincia de Buenos Aires, establece que los dispositivos de control de velocidad deben contemplar un margen de tolerancia. Este margen no es arbitrario: se fija en un 10 por ciento sobre el límite máximo de velocidad señalizado en la vía.

Este porcentaje tiene como objetivo cubrir posibles fallas de precisión técnica, tanto del cinemómetro que capta la imagen como del velocímetro del propio vehículo. Por ejemplo, en una zona donde la máxima es de 60 km/h, la tolerancia permite circular hasta los 66 km/h. Si el radar registra una velocidad de 67 km/h o superior, la infracción se procesará automáticamente. En autopistas con límite de 120 km/h, el margen se extiende hasta los 132 km/h. Es vital entender que esta tolerancia es un resguardo técnico y no una invitación a exceder los límites de forma constante.

Ver también: ¿Cómo pagar menos patente en provincia de Buenos Aires?: Descuentos vigentes y claves para ahorrar

Valores actualizados de las multas y la Unidad Fija en 2026

En el territorio bonaerense, el costo de las multas de tránsito se calcula en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de la sede de La Plata. Debido a los ajustes bimestrales en el precio de los combustibles, el valor de las multas se actualiza periódicamente, impactando directamente en el bolsillo del infractor.

Para febrero de 2026, las multas por exceso de velocidad se consideran infracciones graves. Dependiendo de la magnitud del exceso sobre el límite permitido, las sanciones pueden oscilar entre las 150 y las 1.000 Unidades Fijas. El pago voluntario, que suele ofrecer un 50 por ciento de descuento si se abona dentro del plazo de notificación, sigue siendo la herramienta principal para quienes admiten la falta y buscan reducir el costo total.

Qué debe tener una fotomulta para ser válida y cómo impugnarla

No todas las notificaciones de infracción que llegan al domicilio son legales. Para que una fotomulta tenga validez jurídica en la Provincia de Buenos Aires, el acta de infracción debe contener información específica y obligatoria. Si falta alguno de estos datos, el conductor tiene derecho a presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas correspondiente.

El documento debe detallar la fecha, hora y lugar exacto del hecho. Además, es obligatorio que figure la marca, modelo y número de serie del radar utilizado, junto con el número de disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que autoriza su uso.

Un dato crucial es la vigencia de la homologación del equipo por parte del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); si el radar no fue calibrado en el último año, la multa carece de sustento legal. También debe ser claramente visible la chapa patente del vehículo y la velocidad a la que circulaba, discriminando la máxima permitida en ese tramo.

Cómo consultar multas pendientes por patente en PBA

Para evitar sorpresas al momento de renovar la licencia de conducir o vender un vehículo, se recomienda realizar consultas periódicas en el sistema oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires. El proceso es digital y solo requiere el número de dominio (patente) o el DNI del titular.

Mantenerse informado sobre los puntos de ubicación de los radares fijos, que suelen estar señalizados con cartelería de “Radar Vigente”, y respetar la velocidad máxima incluso dentro del margen de tolerancia, es la única forma garantizada de circular con tranquilidad por la red vial bonaerense.

La prevención no solo evita el impacto económico de las multas, sino que es el factor determinante para reducir la siniestralidad en las rutas argentinas.