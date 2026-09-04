Viernes de sol y abrigo: qué tiempo se espera para el primer finde de septiembre

Septiembre recién comienza, pero el invierno parece dispuesto a recordar que todavía le quedan algunos días en el calendario. Después de jornadas grises, húmedas y con lluvias en distintos sectores bonaerenses, este viernes 4 se espera una mejora de las condiciones en buena parte de la Provincia de Buenos Aires, aunque acompañada por aire más frío.

Durante este viernes irá ganando terreno el tiempo estable, con disminución de la nubosidad y algunos períodos de sol. Las temperaturas continuarán siendo relativamente bajas para esta época del año y el viento contribuirá a mantener una sensación fresca, especialmente durante las primeras horas y hacia la noche.

Pero la atención estará puesta especialmente en el primer fin de semana de septiembre, porque se espera un nuevo descenso de las temperaturas.

El sábado 5 se presentará frío, con cielo entre algo y parcialmente nublado en amplios sectores bonaerenses. El ingreso de aire frío desde el sur hará descender nuevamente los registros térmicos y el viento podrá incrementar la sensación de frío durante distintos momentos de la jornada.

El domingo 6 podría ser todavía más frío durante las primeras horas. Se esperan temperaturas muy bajas en buena parte del interior provincial, con posibilidad de registros cercanos a 0°C e incluso heladas en algunas zonas rurales y sectores donde habitualmente se producen las marcas mínimas más bajas.

La contracara será que, por el momento, no aparece un escenario de lluvias generalizadas para el fin de semana, por lo que sábado y domingo permitirían realizar actividades al aire libre, aunque habrá que salir nuevamente bien abrigados.

Así, el primer fin de semana de septiembre tendrá poco de primavera: después de las lluvias y la humedad de los últimos días, la Provincia de Buenos Aires recibirá aire frío, mañanas con bajas temperaturas y posibles heladas, antes de una recuperación térmica gradual durante la próxima semana.

Aunque septiembre ya comenzó y los días son cada vez más largos, el abrigo todavía deberá permanecer a mano: el invierno aún no dijo su última palabra en territorio bonaerense.