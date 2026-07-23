Jueves frío, con nieblas y nubosidad en aumento

La provincia de Buenos Aires transita este jueves 23 de julio una jornada plenamente invernal, caracterizada por bajas temperaturas, presencia de bancos de niebla en distintos sectores durante la mañana y un progresivo aumento de la nubosidad hacia la tarde. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del tiempo permanecerán estables durante gran parte del día, aunque comenzarán a cambiar entre la noche del jueves y el viernes con la probabilidad de lluvias aisladas en varias regiones bonaerenses.

El amanecer se presenta con temperaturas mínimas que oscilan entre los 2 °C y los 8 °C, dependiendo de la zona. En el centro, sudoeste e interior de la provincia se registran heladas débiles y bancos de niebla que reducen la visibilidad, mientras que en el sudeste y la costa atlántica predominan los cielos parcialmente nublados, producto del ingreso de aire más húmedo desde el mar.

Con el correr de las horas, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, alcanzando máximas de entre 12 °C y 16 °C. Los vientos soplarán del sector norte y noreste con intensidad moderada, favoreciendo un ambiente algo menos frío que el registrado durante los últimos días, aunque sin perder las características típicas del invierno.

Los meteorólogos anticipan que la nubosidad continuará incrementándose hacia la noche, marcando el inicio de un cambio en las condiciones atmosféricas. Para el viernes se prevé la posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas sobre distintos puntos de la provincia, especialmente durante la tarde y la noche, aunque sin fenómenos de gran intensidad.

En tanto, el fin de semana mostraría una mejora gradual del tiempo. Se espera una disminución de la nubosidad y temperaturas que continuarán dentro de los valores normales para esta época del año, permitiendo mejores condiciones para quienes aprovechan el receso invernal para recorrer distintos destinos turísticos bonaerenses.

Recomendaciones

Ante las bajas temperaturas y la presencia de nieblas durante las primeras horas del día, se recomienda circular con extrema precaución en rutas y caminos de la provincia, utilizando luces bajas y manteniendo una distancia prudente entre vehículos. Asimismo, es aconsejable vestir ropa de abrigo en capas, prestar especial atención a niños y adultos mayores frente al frío y mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente de cara al cambio de tiempo previsto para el viernes.

Con las vacaciones de invierno en pleno desarrollo y un importante movimiento turístico en el territorio bonaerense, las condiciones meteorológicas continúan siendo un factor clave para planificar viajes y actividades al aire libre durante los próximos días.