¿chau al acuerdo comercial? La tajante respuesta del reino unido tras la denuncia argentina por malvinas

¿Peligra el acuerdo de libre comercio y la cooperación económica con Gran Bretaña? El gobierno británico cuestionó si Argentina es un “socio confiable” luego de que Cancillería llevara a un tribunal internacional la explotación de petróleo en Malvinas.

Denuncia internacional por el proyecto petrolero Sea Lion

La escalada diplomática se desencadenó tras la decisión argentina de recurrir al tribunal de la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el megaproyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa hidrocarburífera, iniciada en 2010, cuenta con un 65% de financiamiento de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration para operar en las islas.

Fuerte cruce entre la Cancillería y el gobierno británico

A través de la subsecretaria Uma Kumaran, Londres acusó al país de intentar socavar la seguridad económica del archipiélago y convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza.

El canciller Pablo Quirno respondió que Argentina actúa bajo el principio de solución pacífica y rechazó la “manipulación del principio de libre determinación” impulsada por Gran Bretaña.

Giro en las relaciones bilaterales y datos de comercio

El conflicto frena un período de sintonía bilateral donde las exportaciones argentinas a Gran Bretaña habían crecido un 1,73% y las importaciones un 7,37%.

Esa previa colaboración comercial había facilitado la no objeción británica para la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca, negociación que ahora queda bajo la lupa diplomática.

Ley de Soberanía Nacional y articulación regional

En respuesta a las operaciones extractivas, el Ejecutivo avanzó con el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para sancionar a empresas involucradas en la explotación de recursos.

Asimismo, Cancillería confirmó que prepara una estrategia conjunta con Chile, Brasil y Uruguay para coordinar acciones regionales contra la explotación hidrocarburífera y la pesca ilegal en el Atlántico Sur.