La tv pública cambia de nombre y volverá a llamarse canal 7

La televisión estatal argentina se prepara para una importante renovación de su identidad: la actual Televisión Pública volverá a llamarse oficialmente Canal 7 a partir del próximo 17 de octubre, recuperando una de las denominaciones más tradicionales y reconocidas de su extensa historia.

La fecha elegida para concretar la modificación no es casual. Ese día se cumplirán 75 años de la primera transmisión oficial de televisión realizada en la Argentina, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1951. El aniversario servirá así como marco para presentar una nueva etapa de la histórica emisora estatal.

El relanzamiento no se limitará al cambio de nombre. Canal 7 estrenará un nuevo logotipo y una renovación integral de su identidad gráfica y de la estética de pantalla, con la intención de recuperar una marca fuertemente asociada a la historia de la televisión argentina.

La decisión venía siendo analizada desde hacía varios meses y había comenzado a trascender públicamente luego de que Gabriel Corrado, conductor de la emisora, anticipara que la TV Pública se encontraba próxima a modificar su denominación. Posteriormente, distintos medios confirmaron que el cambio se hará efectivo durante octubre.

La transformación también llegará acompañada por nuevos contenidos en la programación. Entre las incorporaciones anunciadas aparece Mañaneros, un magazine que tendrá la conducción de El Tucu López, Jimena Cyrulnik y Marcos “Bicho” Gómez, además de El club de la manada, dedicado al mundo animal y conducido por María Eugenia Molinari y Melina Brizuela. También existen otros proyectos en preparación para ampliar la oferta de la pantalla estatal.

De esta manera, desde el 17 de octubre de 2026, la denominación Canal 7 volverá a ocupar un lugar central en la televisión argentina, coincidiendo con los tres cuartos de siglo de historia de la emisora que realizó la primera transmisión oficial de televisión del país.