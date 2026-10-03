OSDE pasa a monotributistas a “socio directo”: sumarán IVA a tu cuota y así podés reclamar

¿Recibiste una notificación de la prepaga informando cambios en tu facturación mensual? OSDE comenzó a dar de baja la condición de monotributistas a sus afiliados, pasando a cobrales como socios directos e imponiendo el recargo del IVA.

Cambio de categoría, fin del descuento y cobro de IVA

La empresa de medicina prepaga notificó vía correo electrónico que, a partir de octubre de 2026, los monotributistas dejarán de descontar sus aportes de la cuota.

Bajo la figura de “socio directo”, al valor plano se le adicionará el 10,5% en concepto de IVA, facturado en la boleta de octubre con vencimiento en noviembre.

Formulario 184 y credenciales para iniciar la denuncia

Los usuarios afectados pueden realizar una denuncia totalmente gratuita ante la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir que se mantenga el régimen correspondiente.

Para iniciar la presentación se deberá adjuntar copia del DNI, el Formulario 184 de ARCA (alta de Monotributo) y el Formulario 152 (credencial de pago) emitidos con clave fiscal.

Requisitos adicionales según el perfil laboral

Si el grupo familiar está incluido, se debe sumar la documentación de parentesco y el DNI de cada integrante.

Para monotributistas sociales, empleadas de casas particulares o trabajadores en relación de dependencia, se solicitará el último comprobante de pago o el recibo de sueldo.

Las tres vías disponibles para hacer el reclamo

El trámite para frenar la quita del beneficio puede realizarse vía Trámites a Distancia (TAD) ingresando con clave fiscal de ARCA o Mi Argentina.

También se puede hacer de forma presencial sacando turno previo en las sedes oficiales o enviando la documentación por correo postal a Bartolomé Mitre 434, CABA.